12.05.2017 Top hotel

Auf dem großen Doppel-Day der HSMA Deutschland e.V., der vom 21. bis 22. Mai 2017 in Deutschlands größtem Freizeitpark, dem Europa-Park Rust, stattfindet, werden die aktuellsten Themen aus Sales & Marketing für die Hotellerie thematisiert und diskutiert.

Auf insgesamt vier Aereas werden an beiden Tagen in Summe zwölf Hauptthemen und knapp 30 Vertiefungs-Sessions, sogenannte »Deep Dive Sessions«, in unterschiedlichen, partizipativen Formaten angeboten. Erwartet werden rund 400 Teilnehmer aus der deutschsprachigen Hotellerie. Die Veranstaltung mit Abendgala und Aftershow-Party richtet sich an alle Geschäftsführer, Fach- und Führungskräfte aus Hotellerie und Tourismus, die in den Bereichen Online Marketing, Distribution, eCommerce, Tagungsvertrieb, Revenue Management und Pricing tätig sind. Ziel der Veranstaltung ist es, zu aktuellen Branchenthemen aufzuklären, Raum für einen direkten Austausch unter Kollegen und eine einzigartige Networking Plattform zu bieten.

Ein Höhepunkt des Programms ist ein Interview on stage mit Alexander Schwarz, General Manager von Airbnb. Dass Schwarz im Rahmen des HSMA Festivals den direkten Dialog mit der Hotellerie sucht, freut die HSMA sehr. So wird auf dem HSMA Festival in Rust nicht über, sondern miteinander gesprochen – getreu den drei HSMA Schlagworten »schonungslos, fundiert und ehrlich«. Aktiv unterstützt wird die gesamte Veranstaltung von HotelNetSolutions, Profitroom, LODGIQ, ONE by Derbysoft und der HRS Group.

Anmeldung, weitere Informationen zu dem Event sowie das fachliche Programm und die Referenten gibt es unter www.hsma.de/festival2017