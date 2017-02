16.02.2017 Top hotel

Die Selektion Deutscher Luxushotels begeht ihr 30-jähriges Jubiläum dieses Jahr auf allen Ebenen.

Jedes Mitgliedshaus hat eigens ein Jubiläums-Package geschnürt, damit auch Gäste mitfeiern können. Und in jedem Haus des Verbunds wird ein speziell kreierter Jubiläums-Cocktail serviert, dessen Herstellung in Kürze auch auf Youtube erklärt wird. Auch die regelmäßig stattfindenden gemeinsamen Roadshows in den einzelnen Grandhotels stehen ganz im Zeichen des Jubiläums. Glitzer, Glamour und goldene Dekorationen empfangen die Gäste. Die Jubiläums-Cocktails werden kredenzt und eine große, mehrstöckige Geburtstagstorte darf nicht fehlen.

Den Auftakt machte am 24. Januar das Mandarin Oriental in München. Das Event fand in den frisch modernisierten, privaten Salons statt; das besondere Highlight bildete eine Live-Sushi-Station.

Am 25. Januar zog die Roadshow ins Kölner Excelsior Hotel Ernst weiter. Das Flying Buffet und die Live Cooking Station des »taku« und der »Hanse-Stube« wurden musikalisch am Piano von Robin Meloy Goldsby begleitet; ein Zauberer als Walking Act unterhielt die Gäste.

Am nächsten Tag, dem 26. Januar, stand die Roadshow im Breidenbacher Hof in Düsseldorf mit dem Titel »A Touch of Glamour« ganz im Zeichen der 30er-Jahre. Die Mitarbeiter waren zeitgemäß gekleidet und auch die Gäste taten es ihnen mit Accessoires wie Federstola und Zigarettenspitze nach. Passend zum Thema wurden »goldene« Speisen gereicht, ein »Photomaton« stand für Schnappschüsse bereit. Wie immer bei den Roadshows des Verbunds bildete die Verlosung hochwertiger Hotelaufenthalte in allen Häusern den krönenden Abschluss.