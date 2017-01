VSR: Der gute Geist im Hintergrund

16.12.2016 Barbara Molitor-Klein

Die Hausdame arbeitet im Hintergrund – für den Gast unsichtbar, aber dennoch selbstverständlich. Doch welch hoher Aufwand hinter ihrer Arbeit steckt, ist vielen Gästen gar nicht bewusst.

Die Position der Hausdame beinhaltet sensible Aufgaben an den neuralgischen Punkten eines Hotels. Sie birgt nicht nur besondere Herausforderungen, die enorm vielfältig und anspruchsvoll sind, die Hausdame betreut auch die flächenmäßig größte Abteilung innerhalb eines Hotels. Wenn man sich die Vielfalt der Fähigkeiten sowie den umfangreichen Aufgabenbereich einer Hausdame anschaut, müsste man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass diese Managerposition ein sehr hohes Ansehen genießt. Doch weit gefehlt, denn leider ist die Bedeutung des gesamten Housekeepings sowohl vielen Gästen wie auch einigen Hotelangestellten nicht bewusst. Oft wird zudem abschätzig über diese doch so wichtigen Mitarbeiter gesprochen.

Ohne ein gut funktionierendes und effizient arbeitendes Housekeeping läuft in einem Hotel jedoch gar nichts. Das kann nicht oft genug betont werden. Denn was auf den ersten Blick wie eine Kleinigkeit erscheinen mag, zum Beispiel ein nicht perfekt gereinigtes Minibarglas oder ein nicht funktionierender Fön, kann letztlich über Erfolg und Misserfolg eines Hotels entscheiden. Selbst minimale Fehler, die von Gästen auf den stark frequentierten Hotelbewertungsplattformen gepostet werden, können sich negativ auf einen Betrieb auswirken und seinem Ansehen schaden. Somit trägt die Hausdame eine immense Verantwortung, muss stets hochkonzentriert und strukturiert arbeiten und steht dabei permanent unter Zeitdruck.

Leider sehen nur sehr wenige junge Leute nach der Ausbildung ihre Zukunft im Housekeeping. Es wäre daher sinnvoll, die Auszubildenden intensiver für diese Abteilung zu sensibilisieren und ihnen nahezubringen, welche Möglichkeiten und Positionen ihnen im späteren Berufsleben offenstehen. Der Aufgabenbereich wird häufig nur auf einen Inhalt – und zwar den des Putzens – reduziert. Das ist sehr schade, denn die Hausdame ist durch ihr facettenreiches Wirken nicht nur die gute Seele, sondern auch die eigentliche Gastgeberin des Hauses.



BARBARA MOLITOR-KLEIN

ist Vizepräsidentin des VSR, Restaurant- und Hotelmeisterin sowie Lehrwerkmeisterin am TGBBZ II Saarbrücken