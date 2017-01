FBMA: MEET THE BEST geht in die dritte Runde

16.12.2016 Top hotel

Nach dem erfolgreichen Debüt im Januar 2015 und einer ebenso gelungenen Veranstaltung im Juni diesen Jahres geht MEET THE BEST am 5. Mai 2017 im Frankfurter Welcome Hotel in die nächste Runde.

Die FBMA nahm im vergangenen Jahr den vielzitierten Fachkräftemangel der Branche zum Anlass und rief mit MEET THE BEST ein neuartiges Konzept zur Nachwuchsförderung ins Leben. »Das Mentorensymposium ist sowohl von Teilnehmern als auch von unseren hochkarätigen Mentoren und Sponsoren jedes Mal so gut angenommen worden, dass wir auch im kommenden Jahr insbesondere dem Nachwuchs die Chance geben möchten, der Karriere auf die Sprünge zu helfen«, so Udo Finkenwirth, Präsident der FBMA. Im Mai 2017 haben MEET THE BEST-Teilnehmer erneut die Gelegenheit, sich mit Branchengrößen auszutauschen, Fragen loszuwerden und nützliche Kontakte zu knüpfen, unter anderem mit Kerstin Rapp-Schwan, Gründerin und Inhaberin der Schwan & Schwan Gastro GmbH, Thorsten Petersen, Geschäftsführer der Enchilada Franchise GmbH, Ole Kloth, Director of Development der Soulmade Hotels GmbH, Alexander Winter, Geschäftsführender Gesellschafter der arcona Hotel Holding GmbH, Otto Lindner, Vorstand der Lindner Hotels and Resorts, Klaus Klische, Geschäftsführender Gesellschafter der Fresh Factory GmbH & Co.KG oder Olaf Philip Beck, Chief Digital Officer der Hotel Friends Mittelrhein GmbH.

Eine anschließende Abendveranstaltung, die ebenso wie das gesamte Symposium für alle Teilnehmer kostenfrei ist, bietet dem Nachwuchs und »alten Branchenhasen« Raum, frisch geknüpfte Businesskontakte in entspannter Atmosphäre zu vertiefen und gerade Gelerntes zu diskutieren. Unterstützt wird die Veranstaltung – wie schon in der Vergangenheit – von engagierten Sponsoren wie der progros Einkaufsgesellschaft, der Servitex GmbH, Meiko Maschinenbau, J.J. Darboven, Staatl. Fachingen oder Nicolas Feuillatte.

Interessierte können sich noch bis zum 1. März 2017 unter www.meet-the-best.info bewerben.