BDVT: Die Service-Quadratur

16.12.2016 Ulrike Dolle

Die Hotellerie steht im Fokus der Sozialen Medien: Bewertungsportale und Buchungsplattformen gehören längst zum Handwerkszeug auch kleinerer Hotelbetriebe. Damit kommt der Kundenzufriedenheit eine immer größere Bedeutung zu. Aber wie gelingt es, alle Mitarbeiter eines Hauses darauf einzuschwören, dass der Kunde mehr denn je König ist?

Kundenkontaktpunktmanagement ist ein Instrument, das immer mehr Betriebe einsetzen. Hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich das Erlernen der Fähigkeit, in erster Linie Bestandskunden, aber auch Neukunden zu motivieren, dem Leistungsanbieter treu zu bleiben und ihn bestenfalls vielfach weiterzuempfehlen.

Ein Weg zu diesem Ziel ist das regelmäßige kritische Unter-die-Lupe-Nehmen der Abläufe mit allen Beteiligten. Das Team setzt sich zusammen und überlegt gemeinsam, auf welchem Weg der Gast in das Haus kommt. Dieser Weg sollte detailliert notiert werden. Im nächsten Schritt gilt es dann zu erörtern, wer an den einzelnen Stationen welchen Beitrag erbringt. Der Blick muss dabei konsequent durch die Brille des Gastes geworfen werden.

Wer das Kundenkontaktpunktmanagement nutzt, kann damit nachhaltige Erfolge erzielen. Eine mögliche Vorgehensweise ist der Neun-Punkte-Plan; dieser umfasst etwa die Zusammenstellung eines Projektteams, eine gezielte Kundenkontaktpunkt-Analyse mit dem Team und das Erarbeiten einer Kundenkontaktpunkt-Strategie mit den gewünschten Wirkungen und den konkreten Schritten. Eine Standardlösung gibt es nicht, da viele Parameter, wie die Größe des Hauses und die Zielgruppen eine Rolle spielen. Wichtig ist schon beim Projektstart die Nachhaltigkeit in den Fokus zu nehmen, damit der Erfolg nicht schnell wieder verpufft. Daher setzen die meisten Hotels auf externe Kundenkontaktpunktmanager, die das Projekt auf den Weg bringen. Es liegt dann an der Geschäftsführung, die Ergebnisse nachhaltig zu implementieren.

Ulrike Dolle

Expertin für exsellenten Service und Kundenkontaktpunktmanagement

Systemische Organisationsberaterin, Trainerin, Leiterin der Fachgruppe Service im BDVT e.V.

www.adm-institut.de