BDVT: Alles mega oder was?

23.11.2016 Stefan Häseli

Gestatten – Generation Y! Millennials sind unter uns, auch als Mitarbeiter in Hotels. Mit dieser Generation sind Herausforderungen und Chancen ebenso verbunden wie Vorurteile. Fest steht: So wie jede Generation zuvor definieren auch Millennials den Begriff »Führung« wieder neu.

Die Generation Y steht – wie das (WH)Y bereits andeutet – unter anderem für das WARUM, das Hinterfragen von Althergebrachtem. Die abweichende Vorstellung davon, was Arbeit ausmacht und wie Arbeit ablaufen sollte, führt unweigerlich zu Konflikten – im Team und in der Führung.

Folgende Tipps helfen im Umgang mit der Generation Y



1. Regelmäßiges Feedback

Diese Generation ist hungrig nach Feedback. Geben Sie es! So wie junge Menschen jede Facebook-Nachricht innerhalb von wenigen Minuten kommentieren, können auch Sie (fast) nicht genug Rückmeldung geben.



2. Sinn und Lebensqualität

Millennials wollen in erster Linie einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und eine »Work-Life-Balance« erreichen. Junge Väter möchten auch Zeit für Familie und Kinder haben. Das ist zu respektieren. Verweigern Sie diese Balance nicht, nur weil Sie selbst diese Chance vielleicht nicht hatten!



3. Eine andere Art von Karriere

Nicht immer ist das »Ganz-nach-oben« das Ziel, manchmal ist es eher eine Karriere im Sinne von verschiedenen Arbeitsbereichen. Auch »Sidesteps« sind für junge Mitarbeiter zumindest in gewissen Phasen sehr erstrebenswert.



4. Ausreichend Freiraum

Gewähren Sie genügend Freiraum in der detaillierten Ausgestaltung der eigenen Arbeit. Die Generation Y mag klare Ziele, ist aber gefordert und glücklich, wenn sie den Weg dorthin selbst bestimmen kann.



5. Gar nicht so anders ...

Die Generation Y ist im Endeffekt »gar nicht soooo anders« als wir es waren oder gerne gewesen wären. Mit dem Unterschied, dass sie ihre Erwartungen konsequenter einfordert.

Autor: Stefan Häseli

Vizepräsident BDVT e.V.

Trainer, Key-Note-Speaker, Moderator

www.atelier-ct.ch