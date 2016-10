BDVT: Selbermachen ist gut, Delegieren ist besser

12.10.2016 Stefan Häseli

Fehlendes Vertrauen ist eine Ursache dafür, dass Vorgesetzte wenige Aufgaben abgeben – ungeachtet der Folgen für den Betrieb. Doch Delegieren ist kein Hexenwerk.

Ein Abend im Hotel nach einem erfolgreichen Workshoptag – die Stimmung unter den Seminarteilnehmern ist entspannt. Zusammen mit dem Kursleiter gibt’s noch ein Bier an der Bar. Ein Teilnehmer hat ein Bier bestellt. Kaum ist die Kellnerin weg, läuft er ihr nach und sagt: »Ich möchte doch lieber ein Glas Weißwein.« Die Antwort: »Das tut mir leid, ich habe es bereits im System und kann keinen Storno machen, das darf nur der Chef und der ist schon weg.« Erstaunen, aber soweit ohne Folgen, weil’s sonst ein wirklich vorbildliches Hotel ist. Aber wir erleben einmal mehr: Tolles Personal ist wichtig, ein guter Chef noch viel wichtiger. Atmosphäre, Essen, alles stimmt, aber eine Kleinigkeit im Prozess ist nicht zu Ende gedacht und das reicht, dass das Image einen Kratzer erhält. An alle Vorgesetzten: Haben Sie den Mut zu delegieren! Klar, es braucht dazu eine gewisse Reife des Mitarbeiters. Aber viele Chefs denken immer noch nach dem Motto »Alles, was du kannst, kann ich viel besser.« (Zitat der Titelheldin des Musicals »Annie get your gun«). Fehlendes Vertrauen und die Ansicht, es sei einfacher, etwas selbst zu machen als zu erklären und zu überwachen, verhindern, dass mehr delegiert wird. Nicht nur Aufgaben, sondern Verantwortung abzugeben, zählt zu den größten Herausforderungen für Führungskräfte. Delegieren bedeutet, verantwortungsbewusst Aufgaben an Mitarbeiter abzugeben.

Diese sechs goldenen Regeln helfen dabei:

1. Komplette Aufgaben delegieren

2. Klare Zielsetzung kommunizieren

3. Zeitrahmen vorgeben

4. Ressourcen bereitstellen

5. Feedback geben

6. Das Ergebnis ist wichtiger als der Weg dorthin

Stefan Häseli

Vizepräsident BDVT e.V.

Trainer, Key-Note-Speaker, Moderator

www.atelier-ct.ch