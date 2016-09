Alle reden von Big Data, nicht alle können damit etwas anfangen. Wissen statt Hype lautet die Devise.

Immer mehr Unternehmen der Hospitality Industrie stehen vor der Herausforderung, eine ständig wachsende Menge an Daten zu verarbeiten und zu analysieren. Auch wenn viele das Potenzial von Big Data erkannt haben, wissen sie nicht, wie und wo sie beginnen sollen. Unterschiedliche Interpretationen und vielfältige Berichterstattung erschweren es, Hype und Realität bei Big Data zu unterscheiden. Grund genug für den FCSI, Big Data als zentrales Thema der Jahrestagung 2016 zu wählen.



Die Veranstaltung beginnt am Freitag 11.11. mit einem Seminar von FCSI-Mitglied Tim Oberstebrink, der seine Kollegen in die hohe Kunst des Verkaufens einführt: »Verkaufschancen steigern, Akquise als Berater, Abschlüsse sichern.« Nach der Mitgliederversammlung am Nachmittag gibt es einen Willkommen-Abend mit Holsteiner Brotzeit. Bei der Fachtagung am 12.11. stehen Top-Referenten mit dem Focus auf Big Data auf der Agenda:

Keynote »Big Data – Herausforderung und Chance für die Hotellerie« (Dr. Michael Toedt, dailypoint-software, Toedt, Dr. Selk & Coll. GmbH)

Wetter, Wiener Schnitzel und Big Data? Wie passt das zusammen? (meteolytix GmbH)

Vom Herzschlag zur digitalen Online-Kommunikation

Prozess-Optimierung und Kostenreduktion durch Smartdata & Service 4.0 (Hermann Kuper, servicekontor 24 GmbH & Co. KG)

Crashkurs Cybersecurity – die neue Generation von Cyberkriminellen (Georg Janko, HvS-Consulting AG)

Teilnehmen können FCSI-Mitglieder, interessierte Berater und Planer. Eine besondere Einladung geht an den Branchennachwuchs, denn er liegt dem FCSI sehr am Herzen.

Der Preis für das komplette Konferenzpaket beträgt 150 Euro netto inklusive Tagungspauschalen und Abendveranstaltungen.

Anmeldungen unter: www.fcsi.de/highlights.

Der FCSI dankt den Sponsoren, »ohne die eine Veranstaltung in diesem Rahmen nicht durchführbar ist«.