Travel Charme Bernstein: Drei Positionen neu besetzt

31.08.2017 Top hotel

Im Travel Charme Bernstein in Prerow an der Ostsee sind drei neue Abteilungsleiter ernannt worden – für die Bereiche Empfang, Food & Beverage und Küche. Eine langjährige Travel Charme Angestellte sowie zwei neue Mitarbeiter haben die leitenden Positionen übernommen.

Mit Martin Krüger konnte das Vier-Sterne-Hotel einen erfahrenen Food & Beverage Manager für sich gewinnen. Der gebürtige Mecklenburg-Vorpommer war zuletzt als Restaurantleiter im Cliff Hotel auf Rügen angestellt. Zuvor war der gelernte Restaurantfachmann unter anderem als Maître d’AIDA Cruises in Rostock tätig und auch bereits in einem weiteren Travel Charme Hotel an der Ostsee als Chef de Rang im Travel Charme Strandidyll Heringsdorf auf Usedom.

Mit Susan Szymanski kehrt eine langjährige Mitarbeiterin wieder zurück ins Hotel, denn die gebürtige Stralsunderin startete hier bereits 2014 als Empfangsmitarbeiterin. Zur Wintersaison wechselte sie in gleicher Funktion in das Travel Charme Bergresort Werfenweng im Salzburger Land und war dort zuletzt als Empfangsleiterin beschäftigt. Den Grundstein für ihre Tätigkeit legte die heute 27-Jährige unter anderem mit einer Ausbildung zur Tourismuskauffrau und einer Anstellung als Marketing Assistentin im Bereich Social Media, Vertrieb und Verkauf bei MVP Travel.

Der neue Küchenchef Ernst Sievert blickt auf rund 30 Jahre Erfahrung in diversen Restaurants und Hotels in ganz Deutschland zurück. Der gelernte Koch war zuletzt als Küchenchef im Seehotel Zielow tätig. Weitere Stationen sind unter anderem das Kurhausrestaurant Zingst, das Grand City Strandhotel in Ahlbeck oder das Hotel Der Seehof in Rheinsberg.

Ines Theis, Direktorin des Hotel Travel Charme Bernstein, freut sich: „Susan Szymanski, Martin Krüger und Ernst Sievert verfügen über langjährige Erfahrung in Führungspositionen und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Kompetenz aus. Es freut uns sehr, dass die neuen Mitarbeiter unser Team mit ihrer Expertise bereichern werden.“