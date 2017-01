Travel Charme Kurhaus Binz: Rolf Haug löst Thomas Tonndorf ab

12.01.2017 Top hotel

Rolf Haug (Foto) hat im Oktober die Position des Direktors im Travel Charme Kurhaus Binz übernommen. Er folgte auf Thomas Tonndorf, der sich im November 2016 nach zehn Jahren in den Ruhestand verabschiedete.

Haug startete in der Abschlussphase umfassender Renovierungsmaßnahmen. Bereits seit 2015 ist der 56-Jährige als Direktor des Travel Charme Gothisches Haus im Harz Teil der Travel Charme Hotels & Resorts AG. Erstmals 1992 übernahm Rolf Haug die Leitung eines Hotels in Wiesbaden. Als Direktor des Marriott Hotel Treudelberg Hamburg wurde er 2003 als „General Manager of the Year“ aller Marriott Hotels weltweit ausgezeichnet und begleitete später die erfolgreiche Überführung des Hauses in die Steigenberger Hotel Group.

Im Anschluss leitete er als Geschäftsführer das Schloss Lüdersburg und die dazugehörige Golfanlage und wechselte 2013 als Direktor ins Steigenberger Grandhotel and Spa Seebad Heringsdorf auf Usedom. Diese Position hatte Rolf Haug bis Oktober 2015 inne. Über eine Elternzeitvertretung der Direktorin des Travel Charme Gothisches Haus in Wernigerode stieß er schließlich zur Travel Charme Gruppe.

„Ich freue mich, dass mit Rolf Haug ein überaus erfahrener Hotelier die Leitung unseres renommierten Kurhauses an der Ostsee verantwortet“, so Thomas Haas, Geschäftsführer der Travel Charme Betriebsgesellschaften. „Er kennt das Kurhaus Binz und die Belange der Travel Charme Hotels & Resorts AG bis ins Detail. Rolf Haug war von Beginn an unser Wunschkandidat für die Nachfolge von Thomas Tonndorf.“