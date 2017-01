Hilton Worldwide: Sleiffer verantwortet Full-Service-Hotels

11.01.2017 Top hotel

Hilton überträgt die Führung der Full-Service-Hotels in Kontinentaleuropa an Jochem-Jan Sleiffer. Mit seiner neuen Position als Senior Vice President Operations vergrößert Sleiffer seinen bisherigen Verantwortungsbereich auf 51 Hotels der Marken Hilton, DoubleTree by Hilton und Curio – A Collection by Hilton. 13 weitere Häuser befinden sich noch in Entwicklung.

Sleiffer arbeitet bereits seit 1990 bei Hilton und begann seine Karriere in seiner niederländischen Heimat im Hilton Amsterdam. Seitdem besetzte er operative Funktionen in ganz Europa. Seine Karriere bei Hilton umfasst Führungspositionen in Athen, Brüssel, London, Paris – zuletzt die des Vice President, Operations, Northern, Central & Eastern Europe.

Jochem-Jan Sleiffer profilierte sich mit der Optimierung der Geschäftsentwicklung und hat im Konzern einen Ruf als Führungskraft etabliert, die Innovationen fördert und Best Practices teilt. Als Befürworter von Hiltons Corporate Responsibility Strategie „Travel with Purpose“ ist es eine seiner Prioritäten, eine vielfältige Belegschaft zu etablieren und insbesondere die Zahl der Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Er hat außerdem eine führende Rolle in der Weiterentwicklung von Hiltons Engagement für die Ausbildung von Jugendlichen gespielt, bei der auf Veranstaltungen und in Trainings Fähigkeiten, Berufserfahrungen und Karrieremöglichkeiten vermittelt werden.

„Ich freue mich auf meine neue Position und die Zusammenarbeit mit den Kollegen in ganz Kontinentaleuropa. Mein Ziel ist es, außergewöhnliche Erfahrungen für unsere Gäste und Karrieremöglichkeiten für unsere Mitarbeiter zu schaffen, die Erträge zu maximieren und positive Auswirkungen als Teil der Gesellschaft vor Ort zu erzielen. Ich werde mich darauf konzentrieren die Geschäftsentwicklung kontinuierlich zu verbessern und in unserer heutigen, digitalen Welt mehr Innovationen im Gästeservice zu etablieren. Ich freue mich außerdem darauf mit den Kollegen in den Niederlanden wieder zusammenarbeiten zu können, wo ich meine Karriere bei Hilton vor 26 Jahren begann“, so Jochem-Jan Sleiffer, Senior Vice President Operations, Full Service Hotels, Continental Europe, Hilton.