Louvre Hotels Group: Vorstellung des 26-köpfigen Deutschland-Teams

01.12.2016 Top hotel

Nach dem zuletzt stark angewachsenen Hotel-Portfolio in Deutschland präsentiert die französische Louvre Hotels Group nun auch ihr neues Deutschland-Team. Unter Führung von Juan Pita, Director of Operations Germany, sorgt ein 26-köpfiges Team von der Zentrale in Kiel aus für die weitere Positionierung sowie für die Betreuung der Franchise-Partner und selbst geführten Häuser.

So stehen fünf Regionaldirektoren als erfahrene Ansprechpartner bereit: Anja Smola (Berlin), Olaf Göbel (Nord/Ost), Christian Sevilla (Nord), Bernhard Viets (Süd) und Thomas Rungenhagen (West). Ilka Märtens leitet das Sales-Team, Rainer Bruns verantwortet den Bereich Konzerneinkauf und ein dreiköpfiges Call-Center-Team nimmt konkrete Buchungsanfragen entgegen.

Direkt ins LHG-Headoffice nach Paris berichten Markus Bollwein, Ralph Steinert, Daniel Lagies und François Delattre. Bollwein verantwortet als HR-Direktor Deutschland sämtliche Personalangelegenheiten auf strategischer Ebene. Ralph Steinert ist verantwortlich für den weiteren Ausbau aller LHG-Marken in Deutschland und sondiert derzeit mögliche Immobilien und Pachtverträge. Lagies hält als Franchise Services Manager direkten Kontakt zu den Franchisenehmern der Gruppe und achtet auf die optimale Umsetzung des internen Franchise-Systems. François Delattre sorgt als Post Acquisition Integration Manager dafür, dass neue Häuser der LHG in Deutschland einem entsprechenden Markenprofil zugeordnet und gemäß den jeweiligen Richtlinien umgebrandet werden. Sein Schwerpunkt liegt derzeit auf der Integration der in Deutschland neu eingeführten Budgetmarke Première Classe.

„Wir befinden uns mit mittlerweile 43 Häusern in Deutschland auf sehr erfolgreichem Wachstumskurs“, erklärt Juan Pita. „Umso wichtiger war es uns, das Deutschland-Team zügig auszubauen und ihm eine Struktur zu verleihen, auf deren Basis wir auch in Zukunft weiter expandieren können.“