KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH: Weltumseglerin Sheila Rietscher leitet wieder Marketing

Elf Jahre lang kümmerte sich Sheila Rietscher um das Marketing der KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH, bevor sie eine sportliche Auszeit nahm und per Segelboot den Erdball umrundete. Jetzt ist sie wieder als Director Brand & Strategy für das Familienunternehmen tätig.

Nach einer Skipper-Ausbildung startete die Thüringerin die Weltumsegelung auf der deutschen Yacht Polaris im Rahmen der World ARC Rally und fuhr als Teil einer siebenköpfigen Crew von Bali nach Kapstadt über den Indischen Ozean. Wie jedes andere Crewmitglied war Sheila Rietscher für die Tag- und Nachschichten im Cockpit, die Kombüse und die Pflege des Bootes verantwortlich. Via Blog und Facebook teilte sie Fotos und Erfahrungen mit ihren Kollegen und Freunden. „Man glaubt gar nicht, was man auf einem Segelboot über Gruppendynamik, Führungs- und Kommunikationskultur lernen kann.“

Nach der Überquerung des Südatlantiks schrieb sie zusammen mit ihrem Kapitän, dem Unternehmer Michael Haufe, das Buch „Die Teamgeist-Story“ und brach in den Pazifik auf. Dort steuerte sie unter anderem einen malaysischen Katamaran durch den Panamakanal, tauchte mit Hammerhaien in den Galapagosinseln und bestieg in Vanuatu den aktiven Vulkan.

Ihre Entscheidung, ein Sabbatical zu nehmen, war von der Inhaberfamilie Raithel unterstützt worden. Ab sofort ist die Weltumseglerin wieder für die strategische Markenführung des Familienunternehmens verantwortlich.