Fairmont Quasar Istanbul: Kai Winkler wechselt von Kempinski zu Fairmont

14.11.2016 Top hotel

Im Januar 2017 eröffnet mit dem Fairmont Quasar Istanbul das erste Hotel der Fairmont Gruppe in der Türkei. Die Position des General Managers hat Kai Winkler übernommen.

Der Deutsche verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der internationalen Luxushotellerie. Vor seinem Wechsel zu den AccorHotels / FRHI, zu denen die Marke Fairmont seit 2015 gehört, leitete Kai Winkler seit 2011 verschiedene Häuser der Kempinski Hotels & Resorts. Dazu zählen das Kempinski Airport München (heute Hilton Munich Airport) wo Winkler 1995 bereits seine Ausbildung absolvierte sowie das Kempinski Barbaros Bay im türkischen Küstenort Bodrum.

Seit Mitte des Jahres 2015 verantwortete der 39-Jährige zusätzlich zur Führung des Kempinski Hotel Dalian in China auch das Pre-Opening für das nahegelegene Kempinski Hotel Phoenix. Nebenbei absolvierte der gelernte Hotelkaufmann und Hotelbetriebswirt bis Anfang 2016 den Master of Business Administration (MBA) an der NEOMA Business School in Paris.

Zu weiteren Stationen seiner Karriere gehören renommierte Betriebe im In- und Ausland. Dazu zählen unter anderem das Hotel Sacher in Wien, das Hotel Palace in Prag, das Grandhotel Schloss Bensberg sowie die Steigenberger Hotels Frankfurter Hof und Graf Zeppelin in Stuttgart.