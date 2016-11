InterContinental Düsseldorf: Britta Kutz leitet das Luxushotel an der Kö

07.11.2016 Top hotel

Das InterContinental Düsseldorf hat mit Britta Kutz eine neue Hoteldirektorin. Sie leitete bereits drei InterContinental Hotels & Resorts in Asien.

Ihre Ausbildung und Karriere startete Britta Kutz vor rund 20 Jahren in Deutschland. Hier arbeitete sie unter anderem als Front Office Manager, Director of Guest Relations und Executive Assistant Manager für die Luxusbrands Hyatt, Fairmont und InterContinental Hotels & Resorts. 2011 ging sie nach Asien, wo sie unter anderem als General Manager das Fünf-Sterne-Superior InterContinental Hua Hin Resort führte, so erfolgreich, dass sie 2013 als GM des Jahres ausgezeichnet wurde. Z

uletzt organisierte sie ab 2015 als GM die Eröffnung des InterContinental Bandung Dago Pakar in Indonesien.