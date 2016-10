Kameha Grand Bonn: Gerrit Thiebes wird neuer GM

27.10.2016 Top hotel

Ab 12. Dezember 2016 übernimmt Gerrit Thiebes (Foto) als neuer General Manager – neben Geschäftsführer Norbert Rath – die Führung des Kameha Grand Bonn. Zuletzt fungierte Thiebes als Hotel Manager im Rocco Forte Villa Kennedy Frankfurt.

Gerrit Thiebes verfügt über mehr als 20 Jahre Hotellerie-Erfahrung. 1998 verließ der gebürtige Rheinländer nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann seine Heimatstadt Köln, um im Adlon Kempinski in Berlin zu arbeiten. Es folgten unter anderem Engagements im Grand Kempinski Hotel Heiligendamm, Vier Jahreszeiten Kempinski München, Zamani Zanzibar Kempinski Tansania, Kempinski Hotel Mall Of The Emirates, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate sowie dem Althoff Grandhotel Schloss Bensberg.

„Ich habe immer versucht meine Erfahrung an ganz besonderen Orten zu sammeln und einzubringen. Das Kameha Grand Bonn habe ich seit seiner ersten Stunde beobachtet und freue mich sehr, dass ich dieses Hotel künftig zu meinem Lieblingsplatz machen darf. Gleichzeitig kann ich ins schöne Rheinland, meine Heimat, zurückkehren. Diese Kombination ist ein wahrer Glücksfall für mich“, erklärt Gerrit Thiebes.