Romantik Hotel Schloss Rettersdorf: Philip Raubach übernimmt kulinarische Leitung

04.10.2016 Top hotel

Zum 1. Oktober wechselte Philip Raubach (Foto) von der Villa Rothschild (Königstein im Taunus) in das Romantik Hotel Schloss Rettersdorf (Kelkheim am Taunus). In seiner neuen Position als Küchenchef löste er Dominik Mühl ab, der viereinhalb Jahre die Küche des Hauses verantwortete.

Für seine neue Aufgabe bringt Raubach viel Erfahrung aus der Spitzengastronomie mit in das Romantik Hotel von Gastgeberin Daniela Schwarz mit. So war er beispielsweise Sous-Chef in der Villa Rothschild Kempinski (Zwei Michelin Sterne/18 Punkte Gault Millau) und dem Falkenstein Grand Kempinski (15 Gault Millau Punkte). „Die Küche soll nach wie vor frisch und regional sein, ergänzt um einen internationalen Touch, aber nicht abgehoben“, so Raubach über seine Pläne.

Das 1885 erbaute Schlosshotel Rettershof ist ein inhabergeführtes Schlosshotel mit Vier-Sterne-Standard und gehört seit zwei Jahren zur Hotelkooperation Romantik Hotels.