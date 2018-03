Louis C. Jacob

09.03.2018 Top hotel

Caroline Lange übernimmt ab sofort die Position Director of Sales im Fünf-Sterne-Hotel Louis C. Jacob und verantwortet damit von nun an die Planung, Steuerung und Kontrolle der Vertriebsaktivitäten. Die 32-Jährige folgt auf Judith Fuchs-Eckhoff, die im November 2017 die Leitung des Hauses übernahm.

Caroline Lange war bereits seit Anfang 2016 als Assistant Director of Sales im Louis C. Jacob tätig und betreute unter anderem die Bestandskunden im deutschsprachigen Raum sowie den vertrieblichen Aufbau der Märkte Skandinavien und Großbritannien. Die Marketingleitung obliegt Ylva Neumann, die seit acht Jahren im Haus tätig ist.

Nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau im Jahr 2008 im Mövenpick Hotel Bielefeld setzte Caroline Lange ihre Hotellaufbahn im Hamburg Marriott Hotel in der Reservierung fort. Anschließend führte es sie im Steigenberger Hotel Treudelberg in den Sales-Bereich. Weitere Vertriebserfahrung in der Spitzenhotellerie sammelte sie von 2011 bis 2016 während verschiedener Stationen innerhalb der Hotelgruppe Starwood Hotels & Resorts. Dort war sie unter anderem als Senior Account Manager Northern Germany tätig und repräsentierte über 1.000 internationale Hotels im MICE-Segment.