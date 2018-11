Marriott International gab bekannt, dass Amy McPherson, President and Managing Director for Europe, Ende März 2019 von ihrer Position zurücktreten wird. Sie verlässt das Unternehmen, für das sie 32 Jahre lang tätig war, um sich zwei persönlichen Leidenschaften zu widmen: dem Aufbau eines britischen Start-up-Unternehmens, dessen Hauptinvestorin sie ist und ihrer Familie in den Vereinigten Staaten, mit der sie mehr Zeit verbringen möchte.

Amy McPherson kam 1986 zu Marriott und übte im Laufe ihrer Karriere wichtige Schlüsselpositionen aus, darunter Vice President of Finance and Business Development, Senior Vice President of Business Transformation and Integration sowie Senior Vice President of Revenue Management. Das führte zu ihrer Beförderung zur Executive Vice President of Global Sales and Marketing. In dieser Rolle war sie für den globalen Vertrieb, Marketing, Marriott Rewards, Umsatzmanagement, E-Commerce, den weltweiten Buchungsumsatz und die Kundenbetreuung sowie Strategie und Analyse der Vertriebskanäle verantwortlich.

Schließlich wurde Amy McPherson 2010 in ihre jetzige Position befördert, in der sie die Geschäfte von Marriott in Europa, welche das Vereinigte Königreich, Irland und Kontinentaleuropa umfassen, leitet. Zu ihren wichtigsten Erfolgen in ihrer fast zehnjährigen Amtszeit zählen die Verdopplung des Geschäftsvolumens, der globale Start der Marken AC Hotels und Moxy sowie die erfolgreiche Integration der SPG-Mitarbeiter und Hotels in Europa.

Amy McPherson wird bis zum Ende des ersten Quartals 2019 im Unternehmen bleiben und den Übergang unterstützen. Das Unternehmen wird in Kürze ihre Nachfolge bekanntgeben.