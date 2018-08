Die 30-jährige Barbara Englbrecht wird ab September 2018 die Position der Restaurantleiterin im »Atelier« inne haben, zuvor erfüllte sie dieselbe Funktion im Restaurant Dallmayr München.

Noch bis zum 5. September befindet sich das »Atelier« in der Sommerpause, dann wird die neue Restaurantleiterin ihre ersten Gäste begrüßen. Barbara Englbrecht absolvierte eine Ausbildung zur Hotelfachfrau im Hotel-Restaurant Malerwinkel in Seebruck. Nach Service-Stationen im Hauptrestaurant 360° des InterContinental Resort Berchtesgaden und im Ein-Sterne-Restaurant Le Ciel unter Ulrich Heimann, wechselte sie 2011 als Chef de Rang in das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Victor’s Gourmetrestaurant im Hotel Schloss Berg in Perl. Im Frühjahr 2012 zog es sie in die bayerische Hauptstadt in das Restaurant Dallmayr, in welchem sie seit Dezember 2014 die Restaurantleitung inne hatte.

„Die jüngste Erfolgsgeschichte des Restaurants Atelier mit der Auszeichnung eines dritten Michelin Sternes innerhalb von 3,5 Jahren erfüllt mich mit großer Freude und Stolz. Barbara Englbrecht bringt alle Voraussetzungen mit, um Service und Küche in perfekten Einklang zu bringen und das Wohligkeitsgefühl und die exzellente kulinarische Erfahrung im von Axel Vervoordt gestalteten Atelier Restaurant weiter zu abzurunden", erklärt die geschäftsführende Komplementärin Innegrit Volkhardt.