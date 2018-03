Amanyangyun: Mystische Auferstehung

27.02.2018 Janina Reich

Seite 1 von 2

10.000 »heilige« Bäume und ein historisches Dorf haben innerhalb Chinas 700 Kilometer zurückgelegt und sind jetzt Teil des Amanyangyun in der Nähe von Schanghai. Damit hat die Luxusgruppe Aman in ihrem 30. Jubiläumsjahr einen Rückzugsort an den Start gebracht, der seinesgleichen sucht.

Außergewöhnlich, beispiellos, einzigartig – nicht wenige Hotels schmücken sich mit derartigen Adjektiven, anders und besonders soll das Erlebnis für den Gast von heute sein. Amans jüngstes Meisterstück ist aber wahrlich ungewöhnlich, denn, obwohl es erst Anfang Januar eröffnet wurde, blickt es bereits auf eine eindrucksvolle Geschichte zurück: Ganze 15 Jahre vergingen zwischen dem Start der Erhaltungsinitiative und der Eröffnung des Amanyangyun. Das neue Flaggschiff der Gruppe ist das vierte Haus in China und befindet sich in der Nähe der Metropole Schanghai. Die 13 Villen und der Wald, der das Resort umgibt, haben allerdings eine mehr als 700 Kilometer lange Reise hinter sich. Sie beginnt in der Stadt Fuzhou. Dort waren mehrere Dörfer und die jahrtausendealten »heiligen« Kampferbäume durch die Errichtung eines Staudamms vom Hochwasser bedroht. Der in Fuzhou geborene Millionär und Philantroph Ma Dadong startete daraufhin gemeinsam mit Aman ein einzigartiges Rettungsprojekt: 50 verlassene antike Häuser und 10.000 Bäume zogen um. Vorsichtig mussten die bis zu 30 Meter hohen Bäume aus der Erde gegraben werden, mit Tiefladern wurden sie nach Schanghai geschickt – teilweise wurden dafür sogar eigene Behelfsbrücken errichtet.

In Erde aus der alten Heimat und in ihrer ursprünglichen Himmelsrichtung eingepflanzt konnten nach drei Jahren immerhin rund 80 Prozent der Bäume gerettet werden. Stein für Stein mussten die Gebäude abgetragen und akribisch katalogosiert werden – jedes noch so kleine Teil bekam eine eigene Nummer, bevor sie für das Amanyangyun behutsam wieder aufgebaut wurden. Architekt Kerry Hill und die Landschaftsarchitekten von Dan Pearson Studio haben dann auf zehn Hektar Fläche eine Landschaft und ein Resort erschaffen, das archaische Strukturen konserviert und in moderner Eleganz neu aufleben lässt – eine dadurch einzigartige und womöglich spirituelle Oase vor den Toren von Chinas größter Stadt.

Rückzugsorte zu schaffen – das gelingt der Gruppe bereits seit 1988, als das zeitlose Amanpuri in Thailand an den Start ging. Seither sind 31 Locations entstanden, meist abgelegen, weiträumig und nahezu einsam. Auch die Verbundenheit und Einheit mit der umliegenden Natur spielen in jedem Resort eine wichtige Rolle. So passt der Name der jüngsten Anlage unzweifelhaft, denn der Ausdruck »Yang Yun« besitzt in der chinesischen Sprache und Überlieferung seit jeher eine tiefsinnige, fast mystische Bedeutung: Er steht für Bewahrung, Träume und Erfüllung sowie für die Würdigung der Natur.