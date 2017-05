Hotelmarkt Deutschland: me and all hotels beschleunigen Wachstum mit zwei Partnern

Bildquelle: me and all Düsseldorf

02.05.2017 Top hotel

Um die Expansion der neuen Marke me and all hotels deutlich zu beschleunigen, geht die Lindner Hotels AG eine strategische Partnerschaft mit dem Family Office von Clemens Tönnies und dem international agierenden Immobilien-Investor und Developer Hanseatic Group aus Hildesheim ein.

Zusammen bilden sie die me & all Hotels GmbH, an der die Lindner Hotels AG als Mehrheitsgesellschafter mit 66,6 Prozent beteiligt ist. „Wir freuen uns sehr über diese starke strategische Allianz für unsere neue Marke, die uns eine kraftvolle Expansion ermöglichen wird“, so Andreas Krökel, Vorstand der Lindner Hotels AG. „Für uns ist es eine hervorragende Möglichkeit, zusammen mit der Lindner Hotels AG sowie dem Family Office von Clemens Tönnies innovative Hotelkonzepte zu entwickeln und zu betreiben“, ergänzt Christian Beilicke, Geschäftsführer der Hanseatic Group.

Ziel der strategischen Partnerschaft ist es, gemeinsam Hotels zu entwickeln, zu bauen, erfolgreich zu betreiben und im Bestand zu halten. Dafür sind bereits Verträge für projektierte Hotels in Mainz, Düsseldorf, Kiel und Hannover unterschrieben. Die Eröffnung des ersten me and all hotels in Düsseldorf erfolgte bereits im Oktober 2016.