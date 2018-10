Seite 1 von 10

Exponierter könnte die Lage kaum sein: Das Westin Hamburg ist Teil der Elbphilharmonie, einer architektonischen Symbiose aus historischem Kaispeichergebäude und markanter Glasfassade, die außerdem zwei Konzertsäle sowie Eigentumswohnungen beherbergt. Seit März dieses Jahres steht das Haus nach dem Ausscheiden von Direktorin Dagmar Zechmann knapp zwei Jahre nach seiner Eröffnung derzeit ohne GM da. Ende des Jahres übernimmt Madeleine Marx das Zepter im Luxushotel. Was sie dort erwartet, hat sich unser Hoteltester schon einmal genauer angeschaut.

DI. 14/08, 12:25

Telefonische und Online-Reservierung



Fast drei Minuten hangele ich mich durch den Telefoncomputer, drücke Nummern für Sprache, Anliegen und Aufzeichnungsgenehmigung, erfahre ungewollt Neues zum Starwood Preferred Guest Programm und dass ich eventuell zu einem Callcenter im Ausland weitergeleitet werde. »Wussten Sie schon, dass Sie online am schnellsten Buchungen machen?« Aber ja doch, das glaube ich gerne. Denn kaum, dass es endlich tutet, werde ich aus der Leitung geworfen. Beim zweiten Versuch: dito. Erst beim dritten Mal habe ich Erfolg und einen deutschsprachigen Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung – mit britischem Akzent. Meine Frage, was »Blick ins Atrium« bei der günstigsten Zimmerkategorie des The Westin Hamburg bedeutet, beantwortet er so: »Das ist Innenblick. Schaut man über den Dach des Elbphilharmonie und sieht man etwas von den Himmel.« Charmant. Nur möchte ich, wenn ich schon einmal an einem derart besonderen Ort »absteige«, eigentlich auch etwas mehr von der spektakulären Aussicht genießen als das – wenngleich sehr spezielle – Dach der Elphi und den Himmel. Also …? Das Zimmer mit Blick aufs Wasser soll bei einem Aufenthalt von Donnerstag bis Sonntag Anfang September 433 Euro pro Nacht kosten, das mit Blick Richtung Stadt 50 Euro weniger. Dass mein Gesprächspartner nur die flexiblen Raten nennt und nicht die günstigeren Vorauszahlungspreise, kann ich ihm noch verzeihen – nicht jedoch, dass er mir die Aktion »Buy 2 Get 1 Free« unterschlägt, die mir laut Internet mal eben 433 Euro ersparen würde. Beratung im Sinne des Gastes geht anders. Doch ich frage nur testweise an – mein Besuch hat längst stattgefunden. Und das Zimmer hatte ich online gebucht: ein Wenn-schon-denn-schon-Premium-Panoramazimmer zum Wasser hin zu einer vorauszuzahlenden, nicht stornierbaren Rate von 256 Euro pro Nacht. Die Onlinebuchung funktionierte reibungslos und vor allem: schnell.

Wertung: insgesamt befriedigend



Concierge- & Spa-Service vorab



Am ersten Abend meines Hotelaufenthaltes findet im Großen Saal der Elbphilharmonie ein Orgelkonzert statt, das – wen wundert es – ausgebucht ist. Wer, wenn nicht der Concierge des benachbarten Hotels, kann mir noch eine Karte besorgen? Zwei Westin-Concierges beantworten unabhängig voneinander meine Anfrage-Mail und vertrösten mich auf »eventuell kurzfristig«. Und tatsächlich: Wenige Tage vor Anreise ruft Herr I. an und hebt – symbolisch – den Daumen. Positive Rückmeldung auch von der Spa-Rezeption: Die nette Rezeptionistin kann mir am Telefon noch eine Behandlung anbieten, obwohl online nichts mehr ging. »Wir sperren immer einige Termine für Hausgäste«, klärt sie mich auf. Gut so.

Wertung: sehr gut



Internet-Auftritt



Graue Schrift auf weißem Grund, bordeauxfarbene Titel – die schlichte Gestaltung der Website passt gut zum puristischen Hoteldesign. Das Wichtigste sind sowieso die Fotos, die selbstredend sensationell ausfallen. Aber auch jede nur mögliche Information zum Haus ist abrufbar. Nicht einmal das Hamburg-Wetter fehlt. Links bei »Restaurant & Bar« führen zu eigenen Websites mit Speisekarte und Bar-Menü, Spa-Anwendungen lassen sich online buchen, und wer eine ­Tagung reservieren will, kann das entweder ebenfalls online tun, die angegebene ­Durchwahl anrufen oder eine E-Mail schicken.

Wertung: sehr gut