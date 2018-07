Das Hotel Lutetia in Paris eröffnet am 12. Juli wieder. Das Haus im Art-Decó-Stil, das 1910 erstmals seine Pforten öffnete, wurde über mehrere Jahre renoviert.

Um genau zu sein, dauerten die Umbauarbeiten unter der Leitung von Architekt Jean-Michel Wilmotte ganze vier Jahre. Rund 200 Millionen Euro investierte der Eigentümer, welcher seit acht Jahren die Gruppe des israelischen Immobilienunternehmers Alfred Akirov ist.

Die Anzahl der Zimmer und Suiten des siebenstöckigen Gebäudes wurde von 230 auf 184 reduziert. Das Personal wurde dagegen aufgestockt. Rund 420 Menschen sind laut dem Portal t-online.de in dem Hotel beschäftigt. Etwa ein Drittel der Angestellten hatte bereits vor der Renovierung in dem Haus gearbeitet. Somit will man gegenüber den Stammkunden für Kontinuität sorgen.

Auch das Restaurant wurde umgestaltet; dieses geht allerdings erst im September wieder an den Start. Dort soll es unter anderem Bouillabaisse geben, wie Generaldirektor Jean-Luc Cousty gegenüber t-online.de verriet. Zudem hat das Haus ein Spa mit 17 Meter langem Pool.