Hotelmarkt Sachsen: Viertes Indigo-Haus deutschlandweit startet in Dresden

08.11.2017 Top hotel

Das Hamburger Architekturbüro MPP hat Richtfest für das neue Boutique-Hotel der Marke Indigo in Dresden gefeiert. Bis Sommer 2018 entsteht am Wettiner Platz das bundesweit vierte Hotel der zur Intercontinental Group gehörenden Marke.

Das Hotelprojekt mit 132 Zimmern ist Bestandteil der Quartiersentwicklung „Jacobi Höfe“ im Dresdner Stadtteil Wilsdruffer Vorstadt. Auf einem rund 8.000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen 177 Wohnungen auf über 14.000 Quadratmetern Mietfläche sowie 800 Quadratmeter Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss. MPP verantwortet neben dem Entwurf die Planungskoordination sowie die Objektüberwachung für die gesamte Quartiersentwicklung des Projektentwicklers Revitalis Real Estate AG.

„Ein Leitgedanke bei allen unseren Hotelprojekten ist die Einbettung in die lokal vorhandene Architektur. Wir teilen dieses Konzept mit der Marke Indigo, das sich jeweils an den vorherrschenden Stilelementen am Standort orientiert. Für das Indigo Dresden haben wir eine Klinkerfassade konzipiert, die durch das angrenzende Kulturkraftwerk Mitte inspiriert wurde“, erklärt Jan-Oliver Meding, Geschäftsführender Gesellschafter von MPP. Die Einbettung in die umliegende Bebauung erfolgt darüber hinaus durch die Ausführung von Reliefelementen und die gewählten Farben.

In Deutschland ist Indigo bislang mit zwei Hotels in Berlin und einem Hotel in Düsseldorf vertreten. Der Standort Dresden ist das bundesweit vierte Hotel von Indigo. MPP ist aktuell an der Errichtung von zehn verschiedenen Hotels im gesamten Bundesgebiet beteiligt. Das Projekt „Jacobi Höfe“, dessen Name an die 1945 zerstörte Jakobikirche am Wettiner Platz erinnert, entsteht auf einer vorherigen Brachfläche, die in Vorkriegszeiten mit Gründerzeithäusern bebaut war. Die nun entstehenden Häuser erinnern mit neoklassizistischen Elementen an die frühere Bebauung.