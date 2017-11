Online-Vertrieb: trivago integriert Ferienunterkünfte

07.11.2017 Top hotel

Die Expedia-Tochter präsentiert künftig Ferienwohnungen und -häuser in den Suchergebnissen, die vom Ferienportal HomeAway integriert werden. Stellt dies Konkurrenz für die Hotellerie beim Metasercher dar?

Im Laufe des Jahres 2018 soll nach und nach weiterer Bestand verfügbar werden. „Der Anteil der Reisenden, die eine Ferienunterkunft in Betracht ziehen, steigt, und wir betrachten die Integration von Ferienunterkünften als einen strategischen Schritt, um unser eigenes Angebot zu erweitern. Dass wir Hotels und Ferienunterkünfte in einer einzigen Suche präsentieren, stellt uns im Hinblick auf die User Experience vor gewisse Herausforderungen.“, erklärt Johannes Thomas, Managing Director und Chief Revenue Officer von trivago N.V. Hotelbesucher, die trivago nutzen, sollen dadurch nicht irritiert werden. »Deswegen wird die Personalisierung hierbei eine stärkere Rolle spielen. Ferienunterkünfte sollen nur dann angezeigt werden, wenn sie für unsere Nutzer relevant sind."

John Kim, CEO von HomeAway, ergänzt: „Wir sehen darin eine enorme Marketingchance für HomeAway und FeWo-direkt. Dank trivagos personalisiertem Ansatz beim Anzeigen von Ferienvermietungen können wir uns ganz gezielt an besonders interessierte Reisende wenden. Deshalb sind wir sehr optimistisch, was die Buchungskonvertierung auf unserer Webseite angeht.“

trivago führt derzeit Tests in Deutschland, Italien, Kanada, Großbritannien und den USA durch – also in fünf der wichtigsten Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Dort sind bereits mehr als 150.000 Ferienunterkünfte verfügbar, und im Laufe des Jahres 2018 sollen nach und nach weitere buchbare Ferienwohnungen und -häuser dazukommen. Diesen Bestand will trivago in seine Suchergebnisse integrieren – als Ergänzung zum aktuellen Hotelangebot. Wenn der Nutzer also die Anzeige von Ferienunterkünften auswählt, werden diese zukünftig und in Abhängigkeit der Verfügbarkeit am Zielort angezeigt. Aus diesem Grund wird gerade parallel dazu ein Filter getestet, mit dem die Nutzer sich bewusst für oder gegen die Integration alternativer Unterkünfte in ihre Suchergebnisse entscheiden können.