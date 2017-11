07.11.2017 Top hotel

Primestar Hospitality will in den kommenden fünf Jahren bis zu 15 weitere Häuser in deutschen Großstädten eröffnen. Damit soll das Unternehmen hierzulande bester Franchisenehmer der Marken von Hilton und der InterContinental Hotels Group werden, wie die Immobilienzeitung berichtet.

Als Standorte sind beispielsweise Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Offenbach und Stuttgart im Plan. Aktuell betreibt Primestar drei Hotels: das Hampton by Hilton in Berlin am Alexanderplatz mit 344 Zimmern, das Holiday Inn am Terminal 2 des Frankfurter Flughafens mit 288 Zimmern sowie das Freiburger Hampton by Hilton mit 175 Zimmern. Ende November werdem zudem ein Holiday Inn und ein Holiday Inn Express mit insgesamt 308 Zimmern an der Neumarkter Straße in München eröffnet. Ihren Sitz hat die Primestar Hospitality in Frankfurt am Main.