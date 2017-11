Hotelmarkt Schweiz: Das Bürgenstock Resort eröffnet sein Alpine Spa

06.11.2017 HTR

Heute eröffnete das Bürgenstock Resort Lake Lucerne sein Alpine Spa. Der 10.000 Quadratmeter große Wellness-Bereich soll für Hotel- und Tagesgäste offen stehen.

Auf einer Fläche von über 10’000 Quadratmetern ist auf dem Bürgenstock, gleich neben dem Hotel Bürgenstock, ein modernes Innen- und Aussenspa mit Blick auf See und Berge entstanden. Es ist eine Symbiose aus dem historischen Club-Gebäude und dem Neubau. Das Spa sei eines der anspruchsvollsten und zugleich spektakulärsten Bauprojekte des Resorts, betont Bruno H. Schöpfer, Managing Director der Bürgenstock Selection, im Vorfeld der Eröffnung. Die Spa-Anlage sei für den Erfolg des Bürgenstock Resorts von zentraler Bedeutung.

Die Anlage stehe allen Besuchern von morgens bis spät abends offen und der Eintritt sei für Hotelgäste im Zimmerpreis inbegriffen, heisst es in einer aktuellen Medienmitteilung des Resorts. Alle Hotelgäste haben zudem 24 Stunden Zugang zum Fitnesspark. Der Alpine Spa ist über einen Skywalk direkt mit dem Bürgenstock Hotel verbunden und ist auch für Gäste des Hotels Palace trockenen Fusses im Bademantel zu erreichen. Er erstreckt sich über drei Stockwerke und ist in einen historischen Garten mit reichhaltiger Bepflanzung eingebettet.

Laut der Medienmitteilung des Bürgenstock Resorts mussten die Projektverantwortlichen beim Bau des Alpine Spas zahlreiche denkmal- und landschaftsschützerische Vorgaben erfüllen. So stehen die gross angelegte Gartenlandschaft, der nierenförmige Hollywoodpool aus dem Jahr 1954 und das Garderobengebäude in Form eines Rondells unter Denkmalschutz. Im diesem Pool haben sich schon Audrey Hepburn, Sean Connery und Charly Chaplin abgekühlt. Der spektakulärste Spa-Bereich ist laut der Mitteilung der L-förmige Infinity Edge Aussenpool. Er ragt über die Felsflanke am Nordosten des Bürgenbergs hinaus, 500 Meter über dem Vierwaldstättersee.

Spa-Tradition auf dem Bürgenstock

Als um 1860 der Tourismus in der Schweiz seinen Anfang nahm, startete zugleich auch die Schweizer Spa-Geschichte. Die Schweiz machte sich international schnell einen Namen als Luft- und Wasserkurort. Das Bürgenstock Resort profitierte von dieser Entwicklung. Bereits um die Jahrhundertwende haben Gäste in Luzern bis zu zwei Wochen auf ein Zimmer im Resort gewartet. Später war das Bürgenstock Resort eine der ersten Tourismusdestinationen in der Schweiz mit einem Aussenpool und Spa-Anlagen.

Ausser dem Waldhotel Health & Medical Excellence sind alle denkmalgeschützten sowie neu konzipierten Hotels und Freizeitanlagen im Resort nun in Betrieb. Das Gleiche gilt für elf der insgesamt zwölf Restaurants und Bars. Robert Herr, General Manager des Bürgenstock Resorts, ist zuversichtlich: «Die Besucher- und Gästezahlen sind sehr erfreulich. Auch die Hotelbuchungen nehmen deutlich zu. Durch die Spa-Eröffnung werden wir das Erlebnis im Resort vervollständigen und damit die Buchungen nochmals erhöhen».

Das Waldhotel Health & Medical Excellence sowie die Premium- und Suitenetagen des Bürgenstock Hotels sollen im Dezember 2017 eröffnet werden. Damit finden die aufwendigen Bauarbeiten ihren Abschluss. Das Resort umfasst 4 Hotels in den Kategorien 3- bis 5-Sterne-Superior mit 383 Zimmern und Suiten, ein Health & Medical Center, zwölf Restaurants und Bars, 67 Residence Suites, das Alpine Spa und ein breites Angebot an Freizeitaktivitäten. Es ist Teil der Bürgenstock Selection, deren Portfolio aus dem Bürgenstock Resort Lake Lucerne, dem Schweizerhof Hotel & Spa Bern (99 Zimmer) und dem Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne (196 Zimmer) besteht. Das gesamte Investitionsvolumen der Bürgenstock Selection beträgt eine Milliarde Franken.

Quelle: HTR.ch