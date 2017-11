Hotelmarkt USA: InterContinental startet mit 335 Meter hohem Flaggschiff

06.11.2017 Top hotel

Die Skyline von L.A. hat ein neues Wahrzeichen. Im Wilshire Grand Center ist kürzlich das neue Flaggschiff der InterContinental an den Start gegangen. Eine Open-Air-Bar mit 360-Grad-Blick auf die Skyline ist nicht das einzige Highlight des InterContinental Los Angeles Downtown.

Das neue, über eine Milliarde Euro teure, Bauwerk in L.A. überragt mit 335 Metern und 73 Stockwerken die Skyline der Stadt. Laut den Verantwortlichen ist es damit das höchste Gebäude westlich von Chicago und das größte Hotel der Marke in Amerika. Insgesamt umfasst das Haus 889 elegante Gästezimmer, die sich von der 31. Etage bis hin zur ersten Sky Lobby der Stadt im 70. Stockwerk erstrecken. Schon während des Check-Ins erwartet die Gäste so ein einzigartiger Blick über die Stadt.

Für Aufsehen soll auch die Lichtskulptur sorgen, die die berühmte Autobahn von L.A. über drei Etagen darstellt. Urbaner Lifestyle und Auto-Kultur treffen hier auf L.A.-typisches Beach-Flair. Insgesamt erstreckt sich das Hotel über rund 9.000 Quadratmeter, die im Innen- und Außenbereich hochmoderne Event-, Konferenz- und Banketträumlichkeiten beherbergen, inklusive eines 2.000 Quadratmeter großen, eleganten Ballsaals und 33 Meeting-Räumen.

Die 109 Suiten geben mit ihren wandhohen Fenstern den Blick auf Los Angeles frei. Zur Präsidenten-Suite gehört zudem eine Lounge mit Piano und ein Esszimmer sowie eine Küchenzeile, ein begehbarer Kleiderschrank und eine luxuriöse Badewanne mit Blick auf die Stadt.

Das Hotel verfügt des weiteren über fünf Restaurants und Bars. In der laut dem Management »größten Open-Air-Bar der westlichen Hemisphäre« erwartet die Gäste ein 360-Grad-Blick auf die Skyline der Stadt. Unter anderem werden den Besuchern in den Restaurants Premium-Steaks, Sushi und Pizza serviert.

Das InterContinental Los Angeles Downtown ist Teil der IHG Expansionsstrategie West und somit des Gesamtwachstums der InterContinental Hotels Group in Amerika. Es ist das erste von Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) für seine Umweltfreundlichkeit mit Gold zertifizierte Gebäude in Downtown.