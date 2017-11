Liberty Offenburg: Yasemin Lâle folgt auf Marc Aeberhard

06.11.2017 Top hotel

Wechsel an der Spitze des erst vor wenigen Wochen eröffneten Liberty Offenburg: Das Luxus- und Designhotel, entstanden in einem ehemaligen Gefängnis, wird jetzt von Managing Director Yasemin Lâle geleitet. Sie tritt die Nachfolge von Marc Aeberhard an.

Der gebürtige Schweizer mit Diplom-Abschluss an der Ecole Hôtelière de Lausanne managte unter anderem Soneva Gili und Soneva Fushi, das Island Hideaway at Dhonakulhi Maldives und auch Fregate Island Private auf den Seychellen – jeder Betrieb ist eine eigene Destination für sich und alles andere als gewöhnlich. Letztere Eigenschaft hatte sein jüngstes Projekt mit den ehemaligen Betrieben gemein, diente der 1845 errichtete Bau im Herzen von Offenburg doch bis 2009 als Stadtgefängnis und wurde unter der Leitung von Aeberhard zum Luxus- und Designhotel Liberty umgebaut.

Nach dem überraschenden Abschied von Marc Aeberhard vor wenigen Tagen fungiert jetzt Yasemin Lâle als Managing Director und soll die Geschicke des Newcomers leiten. Als Geschäftsführer zeichnen aktuell Investor Dietmar Funk sowie Yasemin Lâle verantwortlich.