03.11.2017 Top hotel

Aparthotels Adagio erweitert das Markenportfolio von Orbis, dem AccorHotels Partner für Osteuropa. Der europäische Marktführer für Aparthotels und die Orbis Gruppe haben dieser Tage einen langfristigen Lizenzvertrag geschlossen.

Orbis baut damit sein Angebot und Netzwerk weiter aus. Künftig wird die Hotelgruppe unter den Marken Adagio, Adagio access und Adagio premium Aparthotels in folgenden acht Ländern Osteuropas vetreten sein: Polen, Tschechischien, Ungarn, Rumänien, Serbien, Estland, Lettland und Litauen. Der Verträg läuf auf 15 Jahre mit einer Verlängernungsoption um jeweils fünf Jahre.

In dem Papier enthalten ist der Zugang zu allen Dienstleistungen, Tools, Know-how sowie zum Adagio-Support. „Ob Freizeit oder Geschäftsreise, für den modernen Reisenden ist Wohnen auf Zeit in Apartments mehr denn je Trend. Adagio verbindet die Autonomie einer Wohnung mit Hotelservice für zusätzlichen Komfort, mit derzeit 100 Adressen in elf Ländern. Osteuropa ist eine willkommene Ergänzung unseres Netzwerks; die Nachfrage von aktuellen Unternehmenskunden für Unterkünfte in diesen Ländern ist hoch. Wir freuen uns, unsere Marke mit Orbis, dem größten Hotelnetzwerk in Osteuropa, zu lancieren", sagte Karim Malak, stellvertretender CEO von Adagio Aparthotels.