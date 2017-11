Hotelmarkt Venedig: Prestigeträchtiges Hotel Danieli vor dem Aus

03.11.2017 Top hotel

Venedigs vielleicht prestigeträchtigstes Hotel, das Grand Hotel Danieli, steht allem Anschein nach vor der Schließung. Wie die Mailänder Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore" berichtet, soll der Fonds Apollo den Konkurs des renommierten Hotels fordern.

Laut der italienischen Zeitung ist der Immobilienbesitzer Giuseppe Statuto, ein bekannter Baulöwe, nicht in der Lage, die Kredite zurückzuzahlen, die er für den Kauf des im 15. Jahrhundert von der venezianischen Familie Dandolo errichteten Hauses aufgenommen hatte. Zugespitzt hat sich die Situation, weil der US-Investor Apollo kürzlich von der toskanischen Bank Monte Paschi di Siena (MPS) die notleidenden Kredite Statutos übernommen haben soll. Nun drängt der US-Investor darauf, dass Statuto für sein Haus Konkurs anmeldet. Bereits vor mehr als einem Jahr hatte ein Bankenpool, bei dem sich Statuto mit über 160 Millionen Euro verschuldet haben soll, die Pfändung des Luxushotels gefordert.

Der Italiener Statuto besitzt weitere Hotels, unter ihnen das Four Seasons in Mailand und das San Domenico-Hotel im sizilianischen Taormina. Er will um die Existenz des Hauses in Venedig kämpfen. Dort haben unter anderem schon Goethe, Wagner, Charles Dickens, und Steven Spielberg gewohnt. Bekannt dürfte das Gebäude auch sein, weil 2010 eine Schlüsselszene des Films "The Tourist" mit Johnny Depp dort gedreht wurde.