BW Signature Collection: Best Western launcht neuen Soft-Brand

Bildquelle: Das Brooklyn Way Hotel gehört als eines der ersten Häuser zur BW Signature Collection by Best Western.

03.11.2017 Top hotel

Mit BW Signature Collection by Best Western hat die Gruppe ihre insgesamt elfte Marke vorgestellt. Der neue Soft-Brand soll die obere Mittelklasse abdecken. Zwei Häuser sind damit bereits am Start, bis 2020 sollen rund einhundert Hotels zur Signature Collection gehören.

»Niemand bietet bislang einen Soft-Brand in diesem Segment«, erklärt David Kong, Präsident und CEO von Best Western Hotels & Resorts. Er wolle unabhängigen Hotels in der oberen Mittelklasse dennoch Stabilität durch den Namen von Best Western bieten, etwa durch ein robustes Revenue Management System, Unterstützung im Marketing oder das Kundenbindungsprogramm.

Dabei legt die Gruppe Wert auf Qualität, statt Quantität: Um sich für den neuen Soft-Brand zu qualifizieren, muss ein Haus neben anderen Merkmalen zum Beispiel auch eine Mindestbewertung von 4,0 Punkten auf TripAdvisor vorweisen.

Die ersten beiden Hotels, die als BW Signature Collection by Best Western betrieben werden befinden sich in den USA: die Killington Mountain Lodge im Bundesstaat Vermont sowie das Brooklyn Way Hotel in New York City.