02.11.2017 Top hotel

Im landesweiten Vergleich entwickelt sich die Hotellerie New York Citys am schnellsten. Mit einem Bestand von mehr als 113.700 Zimmern für die unterschiedlichsten Zielgruppen verfügt die Stadt über eine sich konstant weiterentwickelnde Vielfalt an Unterkünften.

Das im ersten Quartal 2017 im Zentrum Manhattans eröffnete The Whitby Hotel der Firmdale Hotels Gruppe ist ein Boutiquehotel mit Designfokus. Das Haus hat 86 Zimmer und verfügt über ein Theater mit 130 Sitzen. An der Lower East Side eröffnete im Juni 2017 das Public, ein Ian Schrager Hotel mit über 367 Luxuszimmern. Das New York Marriott an der the Brooklyn Bridge, welches dem Marriott Convention Resort Network angehört und als größtes Hotel des Stadtbezirks heraussticht, wurde kürzlich einer Umgestaltung unterzogen, in die 45 Millionen US-Dollar investiert wurden. Es verfügt über einen 4360 Quadratmeter großen Tagunsgbereich inklusive einem circa 1680 Quadratmeter großen Grand Ballroom. 2018 feiert das Hotel mit 667 Zimmern sein 20-jähriges Bestehen.

2017 wurden zudem einige Häuser eröffnet, die besonders für Geschäfts- und Kongressreisende relevant sind. Unter anderem zählt hierzu das Four Points by Sheraton Manhattan Midtown West nahe dem Gebäudekomplex Hudson Yards. Das Times Square EDITION in der Stadtmitte öffnet zudem voraussichtlich 2018 und wird über 452 Zimmer verfügen. Das „NFL Experience Times Square“, eine Erlebniswelt für Fans des American Football, wird ebenfalls dort zu finden sein.

Reisende, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, werden vor allem vom 1 Hotel Brooklyn Bridge begeistert sein. Das nachhaltig ausgerichtete Haus bietet unterschiedliche Veranstaltungsräume, eine Suite und Bar im zehnten Stock, einen Screening Room sowie eine saisonabhängig geöffnete Dachterrassenbar mit Blick auf den East River und die Skyline Manhattans. Darüber hinaus wird im Februar das Doubletree by Hilton New York City - Times Square West, mit einer Kapazität von 612 Zimmern, eröffnen.

Auch Flughafen-Unterkünfte sind weiterhin im Kommen. Das ibis Styles New York LaGuardia Airport und Aloft New York LaGuardia Airport öffneten im Juli und August 2018. Beide La Guardia Hotels liegen weniger als eine Meile vom gleichnamigen Flughafen entfernt, welcher aktuell einem vier Milliarden US-Dollar teuren Umbau unterzogen wird. Am JFK Flughafen wird zudem das Opening des TWA Hotel at JFK Airport erwartet. Ein weiteres Haus, das Designhotel am Trans World Airlines Terminal, wird in zwei Gebäude aufgeteilt, die insgesamt über 505 Zimmer verfügen. Zudem beheimatet das Haus ein Museum. Das TWA Flight Center, das ursprünglich von Architekt Eero Saarinen entworfen wurde, wird als Lobby fungieren.

Auch die Sportfans kommen in New York auf ihre Kosten. Derzeit sind drei Hotels in der Bronx mit direkter Anbindung zum Yankee Stadion im Bau: das Comfort Inn & Suites, das Holiday Inn Express,und das Hampton Inn. Einige Häuser richten sich zudem vor allem an Kultur-Liebhaber. Zu ihnen gehört etwa das Mondrian Park Avenue mit 189 Zimmern auf 20 Etagen. Das Moxy Times Square, das erste Hotel der Moxy-Gruppe in New York, feierte zudem Ende September sein Debüt. Im Mai 2017 eröffnete des weiteren das Hotel 50 Bowery NYC. In der integrierten, über 140 Quadratmeter großen Galerie, ist aktuell die Ausstellung „Heart of Chinatown“ zu sehen, die in Kooperation mit dem Museum of Chinese in America (MOCA) entstanden ist.

Einen Monat später, im Juni 2017, eröffnete das The James New York - NoMad. Mit seiner historistischen Architektur aus dem beginnenden 20. Jahrhundert erinnert seine Fassade an das klassische New York City. Das luxuriöse Gebäude verfügt über 344 Zimmer sowie 28 Suiten. Ein weiteres Haus ist das Westin Hotel New York Staten Island, das 2019 mit 175 Zimmer eröffnen soll. Das Hotel wird am Lighthouse Point liegen, einer für 250 Millionen US-Dollar gestalteten Uferpromenade mit Geschäften und Wohnungen an der Bay Street.

Zudem ging im September das MADE Hotel NoMad mit seinem urban-regionalem Gastro-Konzept an den Start. Das erste Wolfgang Puck-Restaurant der Stadt hat des weiteren im Four Seasons New York Downtown eröffnet.