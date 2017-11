Hotelmarkt Asien: Meliá erweitert Portfolio um fünf Häuser

02.11.2017 Top hotel

Meliá Hotels International erweitert ihr Portfolio: Das Management hat Verträge für fünf Hotels in der Region Asien-Pazifik unterschrieben und beschleunigt damit das Wachstum in diesem Markt. Ab sofort sind 44 Hotels in Betrieb und in der Pipeline. Eines der Häuser liegt im Dschungel.

16 der Häuser liegen in Indonesien, zehn in China, sieben in Vietnam, vier in Thailand, fünf in Malaysia, eines in der Mongolei und eines in Myanmar. Weitere Vertragsabschlüsse werden bis Jahresende erwartet. Zu den kürzlich unterzeichneten Hotels über Managementverträge zählt das Meliá Xueye Lake (Ende 2019) in der Provinz Shandong nahe Jinan, wo die Gruppe bereits das Meliá Jinan betreibt. Das Hotel bietet 120 Zimmer und Villen, Veranstaltungsräume, Sport- und Wellness-Einrichtungen, einen Swimmingpool, einen Kinderclub sowie ein umfangreiches gastronomisches Angebot.

In Thailand gehen mit dem Meliá Chiang Mai (2019; 261 Zimmer und Suiten, Konferenzräume für bis zu 900 Personen) und dem Innside Bangkok Sukhumvit (2021;176 Zimmer, Ganztagesgastronomie, Swimmingpool und Fitnesscenter) zwei neue Häuser an den Start.

Mitten im tropischen Regenwald des Ba Vi National Parks westlich von Hanoi (Vietnam) eröffnet 2018 zudem das Meliá Va Bi Mountain Retreat. Es soll zu einem Flaggschiff im Wellnesssegment werden. Zudem soll es ein Symbol für Vietnams wachsendes Engagement im Naturtourismus werden. Neben 100 Zimmern, darunter zwölf Bungalows und drei Villen, gibt es ein außergewöhnliches kulinarisches Angebot, ein Spa und einen Außenpool.

Malaysia erhält 2022 des weiteren Zuwachs durch das Meliá Bukit Tinggi. Das auf Wellnesstourismus ausgerichtete Haus wird 219 Zimmer, üppige Grünanlagen inklusive Orchideenzucht, Swimmingpool, Spa- & Fitnesscenter, mehrere Restaurants sowie Veranstaltungsräume umfassen.

Meliá Hotels International ist bereits seit 30 Jahren im asiatisch-pazifischen Raum aktiv.