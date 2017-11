Hotelmarkt Hamburg: Renoviertes Hotel im Dammtorpalais unter neuer Leitung

02.11.2017 Top hotel

Das Hotel Wagner Hamburg im Dammtorpalais wird ab sofort betrieben von der Friendly Hospitality GmbH. Als erste Amtshandlung ließ der neue Geschäftsführer Christoph Lueg das Drei-Sterne-Superior Hotel nun ein halbes Jahr lang umbauen – und zwar unter dem Motto "Jugendstil meets Moderne".

Insgesamt verfügt das Haus über rund 50 Zimmer und Suiten. Die Auswahl reicht vom Einzel- über Doppel- und Familienzimmern bis hin zur Suite mit 35 Quadratmetern. Die Gäste erwartet etwa ein reichhaltiges Frühstücksbuffet Buffet in einem großzügigen Raum im Kaffeehaus-Stil. Erbaut wurde das Dammtorpalais 1890 vom Architekten Fritz Höger, der auch das historische Chile-Haus in Hamburg entworfen hat. Beim Umbau wurde darauf geachtet, dass historische und moderne Elemente miteinander harmonieren. Beispielsweise bilden die hohen verzierten Stuckdecken und Kronleuchter einen Kontrast zum modern-funktionalen Interieur. Zeitgemäß ist auch das elektronische Equipment. Unter anderem sind die Zimmer mit iPad-Docking Stationen, Flachbild-TV, Laptop-Safe und teilweise mit Nespresso-Automaten ausgestattet. Auch die neuen Bäder und das Bettenkonzept sind mordern.

Mit dem Hotel Wagner betreibt Christoph Lueg nun sein zweites Hotel in der Hansestadt neben dem Hotel Fresena, ebenfalls im Dammtorpalais in Hamburg. Er leitet nun 20 Mitarbeiter im Hotel Wagner, und 13 Angestellte im Hotel Fresena an. Christoph Lueg hat sein Fachwissen in leitenden Positionen etwa bei Radisson SAS, Dorint sowie AccorHotels erworben.