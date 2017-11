DSR-Holding: Björn Franz in die Geschäftsführung berufen

01.11.2017 Top hotel

Der 36-Jährige übernimmt in dieser Position die Verantwortung für Marketing und Vertrieb aller Hotelmarken der DSR Hotel Holding und soll die strategische Entwicklung neuer Marketing- und Vertriebskonzepte vorantreiben.



Björn Franz verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Touristikbranche. In den vergangenen zehn Jahren war er in unterschiedlichen Positionen in den Bereichen Marketing und Vertrieb innerhalb der Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises tätig. Zuletzt verantwortete er als Director Marketing die strategische Positionierung, Führung und Planung der Marke AIDA sowie deren einheitlichen Marken- und Kommunikationsauftritt.

Björn Franz (36) wird in enger Abstimmung mit den Geschäftsführern André Aue und Daniel Bär zusammenarbeiten.