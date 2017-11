Hotelmarkt Hamburg: Philip Borckenstein von Quirini verlässt Empire Riverside und Hotel Hafen Hamburg

01.11.2017 Top hotel

Den gebürtigen Österreicher zieht es nach 20 Jahren im Ausland zurück in seine Heimat.

Philip Borckenstein von Quirini (38), seit Januar 2016 General Manager des Hamburger Traditionshauses Hotel Hafen Hamburg und des Lifestyle- und Design Hotels Empire Riverside Hotel, verlässt zum 30. November 2017 die Hansestadt. Den gebürtigen Österreicher zieht es nach 20 Jahren im Ausland, davon allein sieben Jahre in Hamburg, zurück in die Heimat, wo er als Hauptgeschäftsführer für die Therme Loipersdorf und die dazugehörigen Betriebe tätig sein wird

„Es war eine spannende Zeit für zwei Häuser mit so unterschiedlichen Markenkernen als General Manager tätig zu sein. Durch die offenen Strukturen konnte ich zusammen mit der Eigentümer-Familie Fraatz viele Projekte umsetzen und neue Ideen anstoßen. Dennoch möchte ich diese ungeplante Chance nutzen und mit meiner Familie in die Heimat zurückkehren“, so Philip Borckenstein von Quirini

Der gebürtige Österreicher hatte fast zwei Jahre den Posten des General Managers im Empire Riverside Hotel und Hotel Hafen Hamburg inne. Dort setzte der Wahlhamburger mit einer Initiative für bessere Bezahlung in der Gastronomie und Hotellerie bereits von Beginn an ein Zeichen. Seine letzte große Aufgabe war die Umgestaltung des Restaurant waterkant im Empire Riverside Hotel nach dem Designkonzept von David Chipperfield und mit einem Restaurant-Konzept, welches Fisch auf eine neue Art und Weise bietet sowie auf dem Trend des Food-Sharings basiert.