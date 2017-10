Geschäftszahlen: Motel One weiter auf Wachstumskurs

Bildquelle: Die Egg Chairs sind das Markenzeichen von Motel One. Foto: Motel One

30.10.2017 Top hotel

Motel One beschließt das dritte Quartal 2017 mit positiven Zahlen, wie die Verantwortlichen mitteilen. Die Budget Design Hotelgruppe steigerte den Umsatz um 14 Prozent auf 110 (Vorjahr: 97) Millionen Euro.

Der Operating Profit ist um sieben Prozent auf 26 (Vorjahr: 24) Millionen Euro gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung blieb im dritten Quartal stabil und liegt mit 79,4 (Vorjahr: 79,5) Prozent auf Vorjahresniveau. Mit den drei während des Quartals erfolgten Neueröffnungen des Motel One München-Parkstadt Schwabing, Motel One Zürich und Motel One Freiburg gehören nunmehr 60 (Vorjahr: 55) Hotels mit 16.547 Zimmern (Vorjahr: 14.583) zum Portfolio der Motel One Group. Davon befinden sich 17 (Vorjahr:15) Häuser im Ausland.

Der internationale Anteil am Portfolio, das Häuser an Standorten in Österreich, Großbritannien, Belgien, Tschechien, den Niederlanden und der Schweiz umfasst, bleibt mit 30 Prozent unverändert. Neben der Eröffnung des größten Motel One in Berlin am Alexanderplatz mit 708 Zimmern und einem zweiten Standort in Amsterdam, erfolgt im vierten Quartal 2017 mit der Eröffnung des Motel One Barcelona der Markteintritt in Spanien. Langfristig konnten neue Standorte in Innsbruck, Graz und Dublin gesichert werden. Damit steigt das vertraglich gesicherte Wachstum aktuell auf 90 (Vorjahr: 80) Hotels mit 26.074 (Vorjahr: 23.157) Zimmern.

Die Strategie der Motel One Group soll auch in den kommenden Monaten fortgesetzt werden: Neben dem Ausbau der Marktanteile in den größten deutschen Städten soll die Präsenz an den B-Standorten weiter gestärkt werden. Mit der Eröffnung des Flagships Motel One Berlin-Upper West soll mit einem neuen FB-Konzept zudem die Wandelbarkeit unter Beweis gestellt werden.