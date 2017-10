Hotelmarkt Schweiz: Schüler besprühen Limousine des Les Trois Rois

30.10.2017 Top hotel

„Rich in history, young at heart“ – so lautet das Motto des Basler Luxushotels und das sollte jüngst mit einer Graffiti-Aktion untermauert werden. Der Bentley des Hauses ist jetzt kaum wiederzuerkennen.

Auf Anfrage von Schülern des FG Basel engagiert sich das Hotel nun auch im Rahmen eines kulturellen Schulprojekts: Anlässlich der Projektwoche „Medien und Kunst“ durften Schülerinnen und Schüler die Gästelimousine des Grand Hotels, einen Bentley aus dem Jahre 2006, mit Sprayfarben neu gestalten. Professionell begleitet wurden sie dabei von dem Schweizer Graffiti-Künstler Thierry Furger unter Vermittlung und Projektkoordination von Philipp Brogli, Artstübli Galerie Basel.

Das Resultat der gemeinsamen einwöchigen Aktion: Eine Gästelimousine, die Fröhlichkeit versprühen soll und in den Hausfarben des Grand Hotels Les Trois Rois leuchtet . Die Schülerinnen und Schüler machten ausgiebig Gebrauch von ihrer gestalterischen Freiheit und verwandelten das Fahrzeug in ein unverwechselbares Kunstwerk auf vier Rädern.

Das Projekt soll ein weiteres Beispiel für den Anspruch des Traditionshotels sein, seine über 300- jährige Geschichte mit der lebendigen Gegenwart zu verbinden. Der Wagen wird jetzt wieder für den Gästetransfer eingesetzt, ein neben den Bentley plaziertes Schild soll über die Hintergründe informierten.

zum Making-of-Video