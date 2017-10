Kooperationen: Neues Trio für Familotel

30.10.2017 Top hotel

Nach dem Ulrichshof im bayerischen Rimbach und dem Ferienhotel Kaltschmid aus Tirol hat die Kooeration den Sterntaler Hof in Regen als drittes Neumitglied binnen kürzester Zeit angekündigt.

Noch besteht das Konzept für den Sterntaler Hof nur auf dem Papier, doch bald schon werden die Baumaßnahmen beginnen. Unternehmer Willi Wittenzellner aus Regen im Bayrischen Wald hat große Pläne für das rund 40.000 m2 große Grundstück, das er für die neue Anlage erworben hat. Geplant ist ein Feriendorf mit 30 Häusern sowie ein Themenpark, der unter dem Motto „Urlaub mit Eseln“ entsteht. Neben einem großen Freizeitpark mit Tieren, werden auf der neuen Anlage Familienurlaub mit Kinderbetreuung und Wellness groß geschrieben und passen somit perfekt zu Familotel.

Auch wenn das Areal erst im September 2019 seine Türen für die Gäste öffnet, so wird der Sterntaler Hof schon ab nächstem Jahr Mitglied bei Familotel. Durch die frühe Zusammenarbeit werden vom ersten Schritt an die richtigen Weichen für Marketing und Management gestellt. So steht dem Sterntaler Hof in puncto Consulting schon weit vor der Eröffnung die komplette Bandbreite an Erfahrung und Know-how aus dem Repertoire der Hotelkooperation zur Verfügung.

Vorstandsvorsitzender Sebastian J. Ott freut sich über das neue Mitglied, das noch in den „Kinderschuhen“ steckt. „Den Sterntaler Hof können wir von Anfang an begleiten und beraten. Wir erleben die Entwicklung und den Aufbau und können so ideal die vorzeitige Vermarktung planen und umsetzen, die dem Urlaubsdomizil einen optimalen Einstieg in die Familienhotellerie ermöglicht.“

Nicht nur der neue Betrieb von Unternehmer Wittenzellner trägt zur steigenden Wachstumskurve bei Familotel bei, zwei weitere Familienhotels stehen kurz vor dem Anschluss zur Hotelkooperation. Ott sieht sich mit dieser Wachstumstendenz auf dem richtigen Weg: „Es zeigt nicht nur, dass wir effektive und ideenreiche Arbeit geleistet haben, sondern auch zukunftsfähig und attraktiv für zahlreiche weitere Partner sind.“