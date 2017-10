27.10.2017 Mathias Hansen

Neun Jahre nach der Gründung der Kameha Hotels (LHEG AG) zieht Gründer Carsten K. Rath sich zurück und verkauft seine Anteile an der Kameha Holding und ihren Tochtergesellschaften an seinen langjährigen Geschäftspartner.

Bereits im Jahr 2016 hatte Carsten K. Rath diesen Schritt angekündigt, den er nun konsequent vollzieht. Seitdem hatte er Kameha im Verwaltungsrat strategisch begleitet, jetzt veräußert er seine Kameha/LHEG-Anteile an seinen langjährigen Geschäftspartner Peter Mettler. Auf das Erreichte blickt Rath freudig zurück: „Ich bin nach neun Jahren Kameha sehr dankbar für das, was wir erreicht haben. Auf dem Weg habe ich wunderbare Menschen kennengelernt und durfte viele junge Nachwuchskräfte inspirieren, ebenfalls ihren eigenen Weg in der Grand Hotellerie zu gehen. Einige von ihnen konnte ich jahrelang in ihrer Entwicklung zu exzellenten Service- und Führungspersönlichkeiten begleiten.“

Ab sofort wolle er liebevoll von außen beobachten, wie sein Kameha-Konzept weiter gedeiht. Gleichzeitig verfolgt er seine in den vergangenen Jahren vorangetriebenen Unternehmungen weiter: Seit 2011 ist Carsten K. Rath Keynote-Speaker, Berater und Autor zu den Themen Service und Führung. „Ich konzentriere mich jetzt vor allem auf die Entwicklung von RichtigRichtig.com – Die Managementberatung für Kundenbegeisterung, die ich 2013 mit Sabine Hübner gegründet habe“, äußert sich Rath zu seinen Plänen für die nächste Zukunft. Er hat bisher acht Bücher verfasst, zuletzt „Ohne Freiheit ist Führung nur ein F-Wort“, das als Spitzentitel des Frühjahrsprogramms 2017 im Gabal Verlag erschienen ist.