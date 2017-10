Hotelmarkt International: High-End-Umwidmung in London und New York

27.10.2017 Top hotel

Nur wenige Stunden nacheinander melden zwei Luxus-Hotelmarken – Waldorf-Astoria und Aman – die Umwandlung von architektonischen und historischen Wahrzeichen in New York und London. Die Branche darf sich auf Außergewöhnliches freuen.

Admiralty Arch Waldorf Astoria London

Waldorf Astoria Hotels & Resorts hat von Prime Investors Capital Ltd den Zuschlag erhalten, ein Luxushotel in einem der bekanntesten und renommiertesten Wahrzeichen der britischen Hauptstadt zu betreiben: dem Admiralty Arch. Dieses Gebäude war offizieller Wohnsitz des Ersten Seelords und wurde als Stützpunkt der Royal Navy für geheimdienstliche Ermittlungen in Kriegszeiten genutzt. Seit der Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 1910 hat Admiralty Arch führende Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft beherbergt: von Sir Winston Churchill, dessen Büro sich zu seiner Zeit als Erster Seelord der Admiralität im Gebäude befand, bis hin zum Autor der James-Bond-Romane, Ian Fleming. Als eine der renommiertesten Adressen in London bietet Admiralty Arch einen unvergleichlichen Ausblick auf The Mall und Buckingham Palace sowie Trafalgar Square und Nelson’s Column.

Das Admiralty Arch Waldorf Astoria wird 2022 als Ergebnis eines lang andauernden Sanierungsprojektes eröffnen, welches den architektonischen und historischen Charakter des symbolträchtigen Wahrzeichens erhält und schützt. Das Hotel wird 96 geräumige Hotelzimmer und Suiten beherbergen sowie drei hervorragende Restaurants. Die Pläne umfassen auch eine Dachterrasse mit Bar, die eine unvergleichliche Aussicht auf Londons Skyline bieten wird. Zudem werden private Meeting-Räume und ein moderner Spa & Wellnessbereich eingerichtet. Private Luxuswohnungen und ein exklusiver Private Member Club sowie weitere Gastronomieangebote werden das Hotel im Admiralty Arch ergänzen.

Aman New York

Die zweite urbane Destination von Aman und das dritte Haus der Gruppe in den USA wird in New York eröffnen, genauer gesagt im Herzen Manhattans an der Kreuzung Fifth Avenue und 57th Street. Es entfaltet sich im legendären Crown Building und umfasst nicht nur Gästezimmer und Suiten, sondern auch Amans erste großstädtische Residenzen. Das 1921 erbaute Crown Building verkörpert die Pracht des „Gilded Age“ und die Dynamik der Fifth Avenue. Es ist eines der architektonisch bedeutendsten Gebäude im Big Apple und ein Juwel der neoklassizistischen Beaux-Arts-Architektur.

Das Gebäude, das einst das Museum of Modern Art beherbergte, wird einer umfassenden Umwandlung unterzogen und in seiner ursprünglichen Pracht wiederhergestellt. Das Aman New York wird das gesamte Crown Gebäude einnehmen, mit Ausnahme der Verkaufsflächen auf den ersten drei Etagen. Das Anwesen verfügt über 83 Zimmer und Suiten, drei Restaurants, ein umfassendes Spa, 19 private Aman Residenzen in den oberen Etagen sowie ein fünf Stockwerke umfassendes Penthouse mit Parkblick in der Spitze des Gebäudes. Geplant ist zudem ein Aman Club mit Einrichtungen exklusiv für die Nutzung seiner Mitglieder.