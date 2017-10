Intercontinental Hotels Group: CEO Keith Barr verrät seine Pläne

26.10.2017 Top hotel

Zum 1. Juli ist Keith Barr seine Stelle als CEO der Intercontinental Hotels Group (IHG) angetreten. Obwohl die Gruppe rasant expandiert und wächst, plant er bereits für die Zukunft. Was genau ansteht und wo seine Prioritäten liegen, verriet Barr jüngst in einem Interview mit Business Travel News.

Erste Amtshandlung als CEO sei es gewesen mit den Hotelinhabern und Kollegen in Kontakt zu treten, wie Keith Barr gegenüber BTN erklärte. In den vier wichtigsten Märkten habe er mit rund 1200 Managern gesprochen, um zu erfahren, wie die IHG noch weiter wachsen und was man verbessern könnte.

Überraschend sei die Lust auf Veränderung gewesen. Denn obwohl das vergangene Jahrzehnt mit 5200 neuen Hotels und 1500 in der Pipeline erfolgreich gewesen sei, sehen die Mitarbeiter noch Luft nach oben und haben den Willen, die Gruppe weiterzuentwickeln.

Die moderne Technik und Digitalisierung sei für Barr wichtigster Faktor für Optimierungen. Etwa führe die IHG im kommenden Jahr probeweise ein zentralisiertes Reservierungssystem ein. Im vergangenen Jahr war der mobile Check-out die größte technische Veränderung. In 2600 Häusern ist dieser bereits möglich.

Der CEO betont, dass es bei allem Fortschritt immer wichtig sei, zuerst die Wünsche der Gäste zu erfüllen, deswegen sei auch der weitere Ausbau der drahtlosen Netzwerke in den Hotels von Bedeutung. Was das Wachstum angeht, sei China weiterhin wichtigster Markt. In den USA dagegen erzielt die Gruppe laut Barr derzeit den meisten Gewinn.