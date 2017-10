25.10.2017 HTR

H-Hotels und Global Hospitality Service (GHS) beschließen eine langfristige Zusammenarbeit und wollen so die weltweite Präsenz der H-Hotels Marken stärken.

Mit der umfassenden Branchenerfahrung und Verbindungen in allen Segmenten – Corporate, MICE und Leisure – ermögliche Global Hospitality Services (GHS) den H-Hotels Marken, ihre internationale Präsenz zu stärken und Geschäftsmöglichkeiten in neuen Märkten voranzutreiben, schreiben die H Hotels in einer entsprechenden Medienmitteilung. GHS ist ein Hotelvertriebs- und Marketingunternehmen, das von Hotelvertriebsexperten ins Leben gerufen wurde, um den wachsenden Bedarf an personalisierten, innovativen Hotelvertriebsunterstützungen im globalen Wettbewerb zu decken. GHS hilft Partnerhotels dabei, ihre Marke durch Vertriebs- und Marketingaktivitäten zu stärken und vertritt derzeit über 330 unabhängige Hotels weltweit.

Bei GHS werde den H-Hotels ein eigener Account Manager zugeordnet, der eng mit den H-Hotels eigenen Vertriebsteam in der DACH-Region zusammenarbeite und die erfolgreiche Umsetzung der internationalen Vertriebsstrategie einschließlich der Betreuung wichtiger Target Accounts sicherstelle. Die H-Hotels Marken sollen so durch gemeinsame Marketingaktivitäten, Messen, Roadshows und Kundenevents auf der ganzen Welt weiter gefördert werden.

„Bei Global Hospitality Service steht unsere Dachmarke h-hotels.com mit den Marken Hyperion, H4 Hotels, H2 Hotels, H+ Hotels, und H.ostels im Mittelpunkt der Vermarktungsaktivitäten“, sagt Uwe Krohn, Senior Vice President Sales der H-Hotels AG. „Wir sind erfreut, mit GHS einen Partner gefunden zu haben, der mit einer sehr individuellen Verkaufsausrichtung und durch die gute Zusammenarbeit mit unserem eigenen Verkaufsteam, ideal zu uns passt.“

Gergana Halatcheva, Senior Vice President von GHS: „GHS freut sich sehr auf die Partnerschaft mit H-Hotels. Es ist eine Ehre für das gesamte GHS-Team, eine Erweiterung des nationalen Vertriebsteams von H-Hotels auf internationaler Ebene zu sein und durch unser kollektives Talent und Erfahrung die Präsenz der verschiedenen Marken zu erweitern; Türen für neue Möglichkeiten öffnen und die globale Präsenz der Gruppe zu erhöhen.“

Die H-Hotels Gruppe mit Sitz im hessischen Bad Arolsen und Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt zu den größten Hotelbetreibern Deutschlands. Zu der familiengeführten Unternehmensgruppe mit über 3000 Mitarbeitern gehören die Marken Hyperion, H4 Hotels, H+ Hotels, H2 Hotels und H.ostels. Alle Häuser werden unter der Dachmarke h-hotels.com vertrieben.

