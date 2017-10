Hotelmarkt Israel: Six Senses startet mit Resort in der Wüste

25.10.2017 Top hotel

Mitten in der israelischen Negev Wüste eröffnet bald das Six Senses Shaharut. Das Gebäude soll sich in die Wüsten-Topografie einfügen – es gibt sogar eigene Kamel-Stallungen und ein Beduinen-Zelt.

Die Unterkünfte teilen sich in verschiedene Kategorien: Es gibt Junior Suiten sowie Ein- und Zwei-Bedroom Villen. Besonders großzügig sind die Drei-Bedroom-Villen mit eigenem Pool, Spa, Küche und einen privaten Barbecue-Bereich. Speisen können die Gäste im hauseigenen Restaurant. Lunch und Dinner werden in legerer Atmosphäre an der Pool-Bar & Grill serviert. Eine Saft-Bar und die „Alchemist Bar“ finden sich im Six Senses Spa. Für Veranstaltungen bis zu 100 Personen gibt es einen multifunktionellen Raum. Für eine Open-Air-Veranstaltung bietet sich das Pre-Function-Deck an. Wie in allen Six Senses-Häusern gibt es einen eigenen Bio-Garten, aus dem die meisten Zutaten saisonal-frisch geerntet werden.

Zudem bietet das Six Senses Spa Shaharut Treatment-Rooms für Einzel- wie Doppelbehandlungen, getrennte Saunen für Damen und Herren sowie Hamams. Das Spa Menu umfasst die renommierten Six Senses Behandlungen sowie landestypische Anwendungen. Darüber hinaus wird Integrated Wellness angeboten: Das Six Senses Konzept, das auf den präventiven Prinzipien der fernöstlichen und den ergebnisorientierten Einflüssen der westlichen Medizin beruht. Das Spa bietet darüber hinaus einen 18-Meter Indoor-Pool und einen 25 Meter Außen-Pool; das Fitness-Studio punktet mit einem Ausblick auf die Wüste. Für Mani- und Pediküre steht eine eigene Nail-Bar zur Verfügung.

Die Gäste sollen außerdem durch die unterschiedlichen Attraktionen unterhalten werden. Beispielsweise beherbergt das Desert-Activity-Center ein eigenes Earth Lab: Hier werden anschaulich alle Maßnahmen präsentiert, die das Resort rund um Nachhaltigkeit, Müllvermeidung, lokale Produktion und zur direkten Unterstützung der lokalen Gemeinschaft sowie für das Ökosystem unternimmt. In der Anlage gibt es auch Kamel-Stallungen mit eigener Aufzuchtstation. Von hier aus starten die Ausritte – immer am frühen Morgen oder bei einsetzender Dämmerung. In einem Amphitheater, dessen Form die Natur so vorgegeben hat, findet sich das Cinema Paradiso und im Herzen des Resorts lädt ein Beduinenzelt zum Dinner. Hier wird die Jahrhunderte alte Technik des Sandkochens praktiziert. Alle Aktivitäten außerhalb des Resorts organisiert ein eigener Gastgeber, ein „Host“. Und auch an die jüngeren Gäste wird gedacht: “Grow With Six Senses” kümmert sich altersgerecht um deren Betreuung.

Ein genaues Datum für die Eröffnung wurde noch nicht bekanntgegeben.