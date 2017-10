Expansion: GS Star sichert sich weitere sieben Häuser

24.10.2017 Top hotel

14 Hotels führt die Hotelbetriebsgesellschaft GS Star derzeit in Deutschland und Österreich, ein Hotel in den Niederlanden ist bereits vertraglich gesichert. Weitere sieben Projekte befinden sich ebenfalls in trockenen Tückern und sind bereits im Bau.

Zu den Hotels in Planung gehört beispielsweise das Arthotel ANA Amadeus in Wien. Das Fünf-Sterne-Hotel wird über 33 Zimmer verfügen. Außerdem hat die Hotelbetriebsgesellschaft bereits ein Serviced Apartments-Haus der Marke Arthotel ANA Living in Stuttgart-Böblingen mit 63 Zimmern und dem Alleinstellungsmerkmal ´Social Kitchen´ in der Lobby eröffnet. Dazu kommt das Super8 Freiburg mit 205 Zimmern, das Arthotel ANA Boutique Six Wien mit 93 Zimmern sowie das Arthotel ANA Diva in München mit 79 Zimmern.

„Aktuell werden zudem zehn Standorte verhandelt und weitere sieben Hotels haben wir vertraglich gesichert und sind im Bau. Damit und mit Blick auf die 14 bereits eröffneten Hotels in zwei europäischen Ländern, haben wir ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zu verzeichnen und können uns auf ein gutes Jahresendgeschäft konzentrieren“ berichtet Michael Bungardt, Geschäftsführer der GS Star. „Organisatorisch und personell wird unsere Expansion über die Gesellschaft Gorgeous Smiling Hotels GmbH abgebildet, die als Dachgesellschaft fungiert.“