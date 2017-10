L’Art de Vivre / Preis für Große Gastlichkeit: Christoph Kollmeier ist Gastgeber des Jahres

24.10.2017 Top hotel

Beim Wettbewerb für Servicekräfte in Restaurants und Hotels standen in diesem Jahr Nachwuchskräftes aus Boppard (Bellevue Rheinhotel), Hamburg (Louis C. Jacob) und Tübingen ganz oben auf dem Treppchen.

Am 23. Oktober 2017 wurde in Berlin der Internationale L'ART DE VIVRE Nachwuchswettbewerb für Servicekräfte in Restaurants und Hotels durchgeführt und der »Preis für Grosse Gastlichkeit 2017« verliehen. Für den Wettbewerb, der im Hotel Palace Berlin stattfand, qualifizierten sich zunächst zwölf TeilnehmerInnen aus Deutschland und Österreich. Sie zeigten ihr ganzes Können im Wettstreit um den begehrten »Service«-Oscar der Branche.

Im ganztägigen Wettbewerb, der aus schriftlichen, mündlichen und vielseitigen praktischen Aufgaben bestand, begeisterten diese drei Preisträger die Jury in besonderer Weise mit ihren Leistungen:



1. Platz für Christoph Kollmeier aus dem Bellevue Rheinhotel in Boppard (Rheinland-Pfalz)



2. Platz für Anna Kauker aus dem Hotel Louis C. Jacob in Hamburg



3. Platz für Florian Kuzler aus Tübingen (selbstständig, Baden-Württemberg)



Im Namen des Initiators, der Vereinigung L'Art de Vivre, überreichte ihr Präsident Hans Stefan Steinheuer Ehrenurkunden und Geldprämien in Höhe von 2.000 Euro (1. Platz), 1.000 Euro (2. Platz) und 500 Euro (3. Platz). Ein weiterer Ehrenpreis ist die Einladung zu einer Reise der drei Erstplatzierten zur Maison RUINART in Frankreich.

Zu den weiteren attraktiven Preisen zählten jeweils ein umfangreiches Gläserset von Zwiesel Kristallglas, ein Workshop-Camp von S.Pellegrino & Acqua Panna sowie ein spezielles Teeseminar von Ronnefeldt für den Sieger. Alle Teilnehmer können sich über eine Workshop-Einladung mit einem abwechslungsreichen Fortbildungsprogramm der IHK Akademie München freuen.