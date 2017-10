Hotelmarkt Hessen: Moxy Frankfurt geht mit »Raubüberfall« an den Start

24.10.2017 Top hotel

Das Moxy Frankfurt ist mit einer großen Eröffnungsparty unter dem Motto "Hotel Heist“ ("Raubüberfall im Hotel") an den Start gegangen. Den rund 300 Gästen und VIPs wurde die Erlaubnis erteilt, alle Regeln für diesen Abend über Bord zu werfen – getreu dem Motto „To Get Away With It“ #atthemoxy.

Der dynamische Charakter des Frankfurter Ostends sollte durch die unkonventionelle Party zum Ausdruck gebracht werden. Zum Programm zählte unter anderem ein Theatererlebnis. In einem Raum wurden "Fahndungsfotos" aufgenommen. Zudem war der Frankfurter Tattoo-Salon Inktastic vor Ort, um den "Moxy-Mob" mit der passenden Körperkunst zu verzieren. „Im Moxy Frankfurt East einzuchecken bedeutet auch, ins pulsierende Leben des Frankfurter Ostends einzutauchen“, so John Licence, Vice President Premium and Select Brands Europe bei Marriott International.

Insgesamt verfügt das Moxy über 220 moderne Zimmer. Das Haus zeichnet sich unter anderem durch die helle Lobby und die Bar mit Rundum-Service aus, die als Mittelpunkt dient. Beim Check-In werden Gäste dort mit einem kostenlosen „Got Moxy“-Cocktail begrüßt. Sie können sich ein Buch aus der Moxy-Bibliothek aussuchen. Zudem bietet das Moxy ein modernes Fitnessstuduio. Im „Living Room“ haben die Gäste die Möglichkeiten, zusammen zu arbeiten. Versiegelte Betonböden und Wände, die mit Kunst und Anspielungen auf die lokale Kultur versehen sind, werden durch Beleuchtung und auffällige Farbakzente ergänzt. Das „24/7 Beverage & Food-Selbstbedienungskonzept“ ermöglicht es Gästen, zu essen und zu trinken, wann immer sie möchten. Zudem bietet die „Grab’n’Go-Station“ reichlich Auswahl an Essen und Getränken wie frische Säfte, Kaffee, Paninis und Salate.

Das Moxy Frankfurt East ist das siebte Hotel der Marke in Deutschland; zudem fanden kürzlich Hoteleröffnungen in Stuttgart und Ludwigshafen statt. 15 weitere Hotels sollen bis Ende 2019 unter anderem in Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf an den Start gehen.