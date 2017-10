Hotelpreise: Münchner Hotels deutschlandweit am teuersten

23.10.2017 Top hotel

Die Hotelpreise in der Bundesrepublik bleiben laut dem Buchungsportal HRS im dritten Quartal des Jahres stabil. Im Durchschnitt kostete eine Nacht in einem Hotel 90 Euro – ein leichtes Plus von 1,1 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. In anderen Ländern machen sich dagegen die Folgen der Tourismuskrise bemerkbar.

München liegt vor allem wegen des Oktoberfestes mit 121 Euro auf Platz eins der teuersten Städte in Deutschland. Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2016 betrug der Durchschnittspreis in München noch 116 Euro. Gefolgt wird die bayerische Landeshaupt von Hamburg mit 110 Euro und Köln mit 105 Euro pro Nacht. In Frankfurt am Main kostete die Hotelübernachtung im dritten Quartal durchschnittlich 104 Euro, was ein sattes Plus von 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Verhältnismäßig günstig übernachten Reisende in Nürnberg oder Dresden mit durchschnittlich 83 Euro.

Einen kräftigen Preisanstieg von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete Barcelona. In der katalanischen Hauptstadt bezahlten Reisende im dritten Quartal im Schnitt 151 Euro für eine Hotelübernachtung. Ein zweistelliges Wachstum erfolgte auch in Amsterdam (146 Euro, +12,3 Prozent), Athen (116 Euro, +14,9 Prozent), Lissabon (115 Euro, +12,7 Prozent), Prag (88 Euro, +14,3 Prozent) und Warschau (82 Euro, +10,8 Prozent). Schlusslicht in Europa bleibt Istanbul mit 76 Euro. Europaweit an der Spitze ist Zürich mit 180 Euro.

Weltweit führen erneut wieder zwei Städte die HRS-Auswertung an: New York bleibt teuerste Stadt mit 254 Euro, gefolgt von Washington mit 209 Euro. Die größten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr traten in Mumbai (+41,3 Prozent auf 113 Euro) und Toronto (+29,2 Prozent auf 177 Euro) auf. Einen starken Preisverfall von -29,2 Prozent gab es in Kuala Lumpur. Die Stadt liegt mit 46 Euro am Ende der HRS-Auswertung.